Advokát záchranářem v sanitce. ‚Obojí musím udělat bezchybně,‘ říká Kučerka na svou práci

Ve středních Čechách občas přijede na místo dopravní nehody jako první advokát. Nevytahuje samozřejmě právní dokumenty, ale okamžitě zahájí třeba resuscitaci pacienta. V sanitce totiž jezdí jako profesionální záchranář Miroslav Kučerka, který je jinak vystudovaný právník a spolumajitel advokátní kanceláře v centru Prahy. Neobvyklá kombinace dvou naprosto odlišných povolání mu prý pomáhá vidět problémy víc z nadhledu. Natáčel s ním Radiožurnál. Praha 0:10 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kučerka, profesionální záchranář a advokát. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Kdysi jsem se na gymnáziu rozhodoval, jestli na práva nebo na medicínu. Vyhrála práva, ale pořád to ve mně tak trošičku zůstávalo. Už v té době jsem byl vodní záchranář, a tak jsem se ve druháku na právech rozhodl vystudovat i zdravotnický obor. Mě to moc baví,“ usmívá se vysoký ramenatý muž ve svítivé bundě s nápisem záchranář.

Léčí nejtěžší případy covidu-19. ,Na umírání si člověk jen tak nezvykne,’ říkají lékaři ze zahlcené JIP v Ústí Číst článek

Miroslav Kučerka se opírá o dveře sanitky na výjezdovém stanovišti v Řevnicích, odkud vyráží s lékařem a řidičem za případy. Jeho místo je vzadu u pacienta. „Je to intenzivní medicína v krizových situacích, od dopravních nehod po příhody v domácnostech.“

Základna v Řevnicích je schovaná ve vilové čtvrti pod lesem, na dvorku stojí stůl a na něm leží kniha s nápisem Farmakoterapie urgentních stavů. „Ráno jsem poslal jeden e-mail do kanceláře, ale když už tady jsem, tak se věnuju medicíně, využívám čas ke konzultacím s lékařem nebo s kolegy záchranáři, když se střídáme. Průběžně dělám tuhle práci desátým rokem.“

Během hovoru přichází na zahradu hlavní člen posádky lékař Petr Tříska. „Jako právníka jsme ho ještě nevyužili, nikdo nám nevyhrožoval, nikdo nás neškrtil, tyhle nepříjemnosti se nám vyhýbají, jako kdyby je Mirek odpuzoval,“ směje se zkušený lékař. Dodává, že je rád za člověka, který pochází z jiného prostředí.

„To je dobrá zpráva, že v tom nejsme sami. Dává tak najevo, že tu nestojí zdravotnický systém proti zbytku populace, což se někdy z veřejných sdělovacích prostředků může jevit. Mohl sedět v kanceláři a dívat se, jak se v tom plácáme.“

Třicetipěti letý záchranář Miroslav Kučerka založil advokátní kancelář KGS Legal se svojí kolegyní před čtyřmi lety. Sídlí na solidní pražské adrese, tým má patnáct lidí a kromě jiného třeba právně ošetřuje prodej zdravotnických zařízení v řádu desítek až stovek milionů korun.

Advokát pomáhá v pandemii jako sanitář v rakovnické nemocnici. Za jednu korunu Číst článek

Je rozhodně nezvyklé, že takový člověk svlékne dokonale padnoucí oblek a přeskočí do houkající sanitky. „Občas musím rozdýchat nějakého klienta v kanceláři,“ říká s lehkou nadsázkou a širokým úsměvem, ale v další větě trochu zvážní. „Ať si o advokátech říká, kdo chce, co chce, ale my lidem pomáháme ve spoustě věcí. Jestli se na nás dívají skrz prsty, to už záleží na nich.“

Rychlý přechod z role advokáta do role záchranáře prý nedělá Miroslavu Kučerkovi problémy. Uvědomuje si rozdíly mezi záchranou života pacientů nebo pečlivým vyhotovením smlouvy.

„Obojí musím udělat bezchybně. Musím odvést stoprocentní práci v kanceláři i při urgentním zásahu. Ale někde vzadu v hlavě to zůstává, že jsem byl včera u ošklivé dopravní nehody a tam měli problém. A já vůbec nechci bagatelizovat právo, mám to rád a dělám to, jak nejlíp dovedu. Ale řeším po těch zkušenost právní problémy víc v klidu, protože vím, že může nastat problém jiné kategorie, že nemusí jít o peníze, ale o život. Když to zjednoduším, medicína mi pomáhá vyčistit hlavu.“

Miroslav Kučerka pochází z Brna a kromě jiného slouží sedmnáctým rokem i jako vodní záchranář především na základně v kempu Pasohlávky na Novomlýnských nádržích.

Miroslav Kučerka je majitelem advokátní kanceláře KGS Legal a profesionálním záchranářem. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas