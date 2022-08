Pípne a pomůžeš. Aplikace posílá dobrovolníky k lidem, kteří potřebují pomoc, na místě bývají první

Říká se jim first responders a za posledních několik let se stali nedílnou součástí záchranného systému. Dobrovolníci z řad profesionálních záchranářů, hasičů, ale i dalších zdravotnických profesí mají ve svém telefonu zvláštní aplikaci. Ta je může poslat do akce prakticky kdykoliv. V Moravskoslezském kraji se to osvědčilo.

