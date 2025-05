Žáci na ostravské základní škole si mohli zvolit, co se svými mobily. Na prvním stupni už nejsou k vidění

Školy v Česku hledají cesty, jak omezit přístup žáků k mobilním telefonům. Často na to jdou přes zákazy a tresty. V ostravské základní škole Krestova to ale vzali za jiný konec. S žáky probrali rizika a nechali je, ať se rozhodnou sami, co s mobily chtějí během výuky udělat. Výsledkem je, že se žáci prvního stupně skoro všichni rozhodli nechat mobily vypnuté. Ostava 11:47 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O přestávkách chodí hrát děti třeba fotbálek | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Začíná přestávka. Nikdo si ale nevytahuje mobil. Co budou žáci dělat? „Třeba si hrajeme s legem, o velké přestávce si chodíme hrát fotbálek,“ říká jedno z dětí.

Řada škol v Česku svým žákům zakazuje používaná mobilů. V jedné základce v Ostravě nechaly žáky, ať si přístup zvolí sami. A funguje to.

Se čtvrťáky se ženeme do vestibulu, kde už se hraje ve velkém. „Na začátku školního roku se řeklo, že nebudeme používat mobily a od té doby to nějak dodržujeme. Snažíme se tedy. Ani to není těžké, když tady máme ping pong,“ komentují žáci.

Šesťák Mathieas už si všiml, co to s ním dělá, když je na mobilu moc dlouho. „Spíš mě bolí hlava, oči a není to moc dobré,“ popisuje.

O čem podle ředitelky školy vypovídá hluk na chodbách? „O tom, že děti umí i něco jiného než sedět na mobilu. Umí si užívat radost a komunikaci mezi sebou,“ vysvětluje ředitelka Věra Rymiecová.

Ředitelka ostravské základní školy Krestova Věra Rymiecová | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

O závislostech na mobilech hodně přečetla a zjištění odborníků využívá ve škole.

„Z výzkumů, o které se zajímám, jsem zjistila, že na děti neplatí zákazy nebo že to škodí jejich zdraví. Musíme je naučit přebrat zodpovědnost samy za sebe a to je nenaučíme pouhým zákazem,“ dodává ředitelka.

Lépe to funguje na prvním stupni. Žáci druhého stupně prožili covidovou dobu zavřené sami doma a na mobily si zvykli víc. Je to poznat i v 9. B, kde o přestávce mají telefon v ruce všichni.