Žáci na západě Německa už nebudou psát neohlášené testy. ‚Do moderní školy nepatří,‘ míní ministr

Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Rozhodl o tom zemský ministr školství Sven Teuber. Školní rok tam začal v pondělí.

Od stálého zpravodaje Berlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

škola, ilustrační foto

Zemský ministr školství Sven Teuber označil neohlášené testy za pozůstatek 70. let (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Bývalý učitel a ministr školství Sven Teuber řekl televizi Südwestrundfunk, že hlavním problémem školství je vyvíjení tlaku na děti a jejich duševní zdraví. Škola má být podle něj místem podpory jejich rozvoje.

Česko 2025: Neměli bychom přemýšlet, jak v každé oblasti vychovat vrstvu nejlepších, říká expertka

Číst článek

Neohlášené testy a nečekané přezkušování domácích úkolů označil za pozůstatek 70. let, který musí ustoupit pěstování kvalitních vztahů a individuálnímu přístupu.

Předem neohlášené testy podle Teubera tak do moderní školy nepatří. „Stále více dětí a mladistvých vnímá školu jako prostor, kde se necítí dobře,“ řekl ministr. Cílem je podle něj rozvíjet kompetence žáků, a to nikoliv tlakem, ale možností dobré přípravy.

Odbory učitelů v Porýní-Falci opatření sociálně-demokratického ministra přivítaly. Opoziční křesťanští demokraté ho kritizují jako další snižování laťky.

Zadávání neohlášených testů bylo už dříve v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc omezené. Testovat se bez předchozího upozornění mohla jen látka z domácích úkolů, a to navíc jen ta, která se probírala nanejvýš před dvěma dny. Všechny další písemky a zkoušky musejí být žákům ohlášeny přinejmenším týden dopředu.

Zrušení neohlášených testů zvažují i některé další spolkové země.

Tomáš Havlín Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme