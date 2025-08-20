Žáci na západě Německa už nebudou psát neohlášené testy. ‚Do moderní školy nepatří,‘ míní ministr
Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Rozhodl o tom zemský ministr školství Sven Teuber. Školní rok tam začal v pondělí.
Bývalý učitel a ministr školství Sven Teuber řekl televizi Südwestrundfunk, že hlavním problémem školství je vyvíjení tlaku na děti a jejich duševní zdraví. Škola má být podle něj místem podpory jejich rozvoje.
Neohlášené testy a nečekané přezkušování domácích úkolů označil za pozůstatek 70. let, který musí ustoupit pěstování kvalitních vztahů a individuálnímu přístupu.
Předem neohlášené testy podle Teubera tak do moderní školy nepatří. „Stále více dětí a mladistvých vnímá školu jako prostor, kde se necítí dobře,“ řekl ministr. Cílem je podle něj rozvíjet kompetence žáků, a to nikoliv tlakem, ale možností dobré přípravy.
Odbory učitelů v Porýní-Falci opatření sociálně-demokratického ministra přivítaly. Opoziční křesťanští demokraté ho kritizují jako další snižování laťky.
Zadávání neohlášených testů bylo už dříve v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc omezené. Testovat se bez předchozího upozornění mohla jen látka z domácích úkolů, a to navíc jen ta, která se probírala nanejvýš před dvěma dny. Všechny další písemky a zkoušky musejí být žákům ohlášeny přinejmenším týden dopředu.
Zrušení neohlášených testů zvažují i některé další spolkové země.