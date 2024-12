‚Žáci se učí chránit svá data nebo poznat podvody.‘ Vzdělávací programy se rozšiřují o kyberbezpečnost

Smíchovská střední průmyslová škola klade velký důraz zejména na praktickou výuku. Žáci se tak dostanou do situací, se kterými se v oblasti kybernetické bezpečnosti můžou setkat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

„Postupně se učí řešit problémy a vyhledávat pomoc v internetu. Ke kybernetické bezpečnosti se dostanou, když pracují na cvičení analýza síťového provozu, kde si vyzkouší ten první útok a obranu případně, kdy se dostanou do komunikace někoho cizího,“ vysvětluje jeden z učitelů David Sýkora.

Sýkora se svými kolegy také vyvinul webové rozhraní pro ostatní gymnázia a střední školy, ve kterém můžou studenti řešit jednoduché i pokročilejší úlohy.

Více znalostí o kybernetické bezpečnosti, i když méně odborných, by měli získat žáci všech základních a středních škol. To vyplývá z revize rámcových vzdělávacích programů v informatice. Žáci by se měli naučit například lépe chránit svá data nebo rozpoznat podvody na internetu.

„Aby věděli, co to je digitální identita v kyberprostoru, že za vámi zůstává nějaká digitální stopa. Vlastně tam je z mého pohledu hodně důležitý i aspekt toho, že třeba potom chápou, jakým způsobem fungují sociální sítě na základě jakých algoritmů,“ říká zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání při ministerstvu školství Martin Úlovec.

24:03 Šéf NÚKIB: Hackerských útoků přibylo za deset let šestinásobně. Je třeba se preventivně bránit Číst článek

Z dat České školní inspekce vyplývá, že podle nových programů v informatice už vyučují všechny základní školy. To ještě neplatí pro střední školy, které změny postupně zavádějí. Podle inspekce už je ale má zhruba 80 procent gymnázií.

Znalosti žáků v kyberbezpečnosti se v souvislosti s revizí zlepšily. Loňská zpráva inspekce ukázala, že zhruba 60 procent žáků považuje za přínosné, co se ve škole naučili o ovládání svých účtů a zabezpečení dat.

„Stále je tam nějaká část, zhruba 20 procent, která si v tom, řekněme, není jistá nebo spatřuje to vzdělání zatím jako nedostatečné,“ dodává náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Ministerstvo školství poskytuje rovněž vzdělávací kurzy pro učitele anebo experty, kteří přímo ve školách pomáhají se zaváděním nové výuky. Kromě podpory od státu můžou školy využít také řadu dalších vzdělávacích programů.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost například připravil vzdělávací aktivity na základě věku dětí, žáci pátých až sedmých tříd základní školy se tak učí o takzvané digitální stopě prostřednictvím komiksu Příběh Báry.

Univerzity se nevyhnou větší ochraně ve virtuálním prostoru. Na všechny by měl dohlížet kyberúřad Číst článek

„Komiks se zaměřuje na digitální stopy a související sociálně-patologické jevy, jako je například zneužití osobních údajů sexting nebo třeba kyberšikana. Kromě přiblížení možných rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací s důrazem na problematiku kyberšikany,“ doplňuje mluvčí NÚKIBu Alžběta Dvořáková.

NÚKIB také organizuje kurz pro zaměstnance škol s názvem Dávej kyber! Ten navíc úřad bude rozšiřovat, aby se učitelé lépe dozvěděli o případných nových hrozbách na internetu. Aktualizovaný kurz by měl být hotový od června příštího roku.