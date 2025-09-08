Začíná Týden nízkoprahových center. Klub ve Strakonicích pomáhá klientům se školou a vztahy
Do Týdne nízkoprahových klubů se zapojí víc než stovka zařízení po celé republice. Nabídne workshopy, turnaje, soutěže i hudbu a ukáže, jak podporuje děti a mladé lidi. Připojí se také strakonický klub Cross, který shání peníze na obnovu zahrady.
Do nízkoprahového zařízení ve Strakonicích dochází děti a dospělí od 12 do 26 let. „Můžete tady pokecat s pracovníky o osobních věcech a psychice,“ říká Láďa, klient nízkoprahového klubu Cross.
„Jsou tu tři místnosti, kde můžete trávit čas i bez nich. A zadarmo tu máme i doučování," doplňuje Láďa.
V Crossu mají v plánu rekonstrukci přilehlé zahrady. „Máme krásný venkovní prostor, který je ale plný slunce,“ popisuje sociální pracovnice nízkoprahového klubu Cross Markéta Kreslová. „Potřebovali bychom altánek,“ dodává.
Na rekonstrukci zahrady nízkoprahový klub vypsal sbírku. „Mladí lidé jsou rádi venku a my jim to chceme umožnit,“ vysvětluje vedoucí klubu Vojtěch Frýdl. Větší část potřebných peněz zatím chybí.
Veřejnost si může už v úterý prohlédnou běhemTýdne nízkoprahových klubů i strakonický Cross a dozvědět se víc o jeho poslání.