Zákaz automatů kriminalitu nijak neovlivnil. Hráči se přesunuli do online prostoru, upozorňuje analytik

Obce mají možnost zakázat ve svém městě kamenné podniky s hazardem. Udělaly to tak před pár lety například Domažlice nebo Český Krumlov. „Hazard sice zmizel z ulic, nikoliv však patologičtí hráči, kteří se velmi rychle naučili hrát hazard online," popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Jakub Žofčák, který dlouhodobě zkoumá dopad hazardu na společnost. Praha 19:55 16. března 2024

Paradoxem je, že zavřením heren a kasin jsme vyhodili patologické hráče z více regulovaného a pro ně bezpečnějšího prostředí heren a přemístili je do online prostředí, kde mohou snadněji propadat závislosti, komentuje Žofčák (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Jaká jsou vaše hlavní zjištění, která z výzkumu vyplynula?

U všech sledovaných měst nebyl prokázán vliv zákazu automatů na kriminalitu – ona „paralelní města bez zákazu“ prostě měla stejný nebo velmi podobný průběh kriminality jako reálná města se zákazem.

Když jsem tento závěr zveřejnil na svém twitterovém účtu, spustilo to bouřlivý ohlas, musím to proto rozvést. Zaprvé, kriminalita je jenom jedním z velké plejády dopadů, které hazard má – jsme si samozřejmě vědomi možné souvislosti hazardu se zadlužením, exekucemi, rozvodovostí, dopady na děti hráčů i na úpadek celých komunit.

Zadruhé, náš výzkum se týká pouze kriminality a pouze v souvislosti se zákazem technických hazardních her v kamenných hernách a kasinech.

Nechceme zlehčovat utrpení, které zažívá třeba nejbližší rodina, když její člen pravidelně prohrává výplatu v herně, ale o tom náš výzkum nebyl. Primárním úkolem našeho článku je představit tuto novátorskou analytickou metodu (metoda syntetické kontrolní proměnné), kterou vědci v oblasti hazardu zatím nepoužívají. Ten výzkum kriminality je jen ilustrace jejího použití.

Přesto je to dle našeho názoru velký argument pro obecní zastupitele, kteří chtějí zakazovat „kamenný“ hazard za účelem snížení kriminality. Situace ve vaší obci může být specifická, ale naše data prostě neprokázala, že by zákaz hazardu měl vliv na kriminalitu. A ačkoliv jsme explicitně nezkoumali důvody, domníváme se, že je to kvůli tomu, že hráči našli náhradu v online hazardu, černém trhu nebo prostě dojíždějí hrát do jiné obce.

Jak je hazard propojen s celkovou kriminalitou, proč jste v rámci informací od policie pracovali s celkovými indexy kriminality?

Toto je jednou ze slabin našeho modelu, kterou v článku samozřejmě přiznáváme, ale naráželi jsme na nedostupnost dat a na problémy s jejich použitím. Je však nutné si uvědomit, že patologickému hazardu propadají různé skupiny lidí – od chudých a znevýhodněných obyvatel až po manažery velkých firem – a s tím souvisí i široké spektrum páchané kriminality.

Zjistili jste při vašem výzkumu také, jaký měl zákaz dopad na ekonomiku?

To bohužel bylo mimo výzkumné otázky našeho článku, ale můžu zmínit výzkum, který jsme dělali v Centru ekonomických a tržních analýz, které vede můj kolega a člen současného NERV Aleš Rod.

Málokdo si uvědomuje, že hlavní boj o hazard se nevede na celostátní úrovni, ale na úrovni obecní. Obec může nepovolit na svém území hernu nebo celoplošně či částečně zakázat hazard. Na straně jedné stojí argumenty, že zákazem obec dostane hazard pryč z očí obyvatel, čímž si přilepší u voličů, a potenciálně zlepší situaci ohledně kriminality, což se v našem článku neprokázalo, a situaci ohledně počtu hráčů, chudoby, exekucí a dalších ukazatelů.

Ekonomický publicista a analytik Jakub Žofčák | Foto: Hugo Trkal

Naopak pro hazard stojí hlavně argument příjmů do obecní kasy. Obce, které hazard zakázaly, tak často ustoupily tlaku veřejného mínění pro zákaz „kamenných“ heren a kasin. Výměnou za ušlý zisk z hazardu si slibovaly zlepšení života v obci.

Jenže takhle to velmi často nedopadlo. Hazard sice zmizel z ulic, nikoliv však patologičtí hráči, kteří se velmi rychle naučili hrát hazard online, dojíždět za „kamenným hazardem“ do jiných obcí a v nejhorším případě nalezli substitut na černém trhu. Na tuto substituci neupozorňujeme pouze my, ale také odborníci ve Výroční zprávě o hazardním hraní nebo národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Paradoxem je, že zavřením heren a kasin jsme vyhodili patologické hráče z více regulovaného a pro ně bezpečnějšího prostředí heren a přemístili je do online prostředí, kde mohou snadněji propadat závislosti. Hráč tak stále prohrává výplatu a přivádí svou rodinu na mizinu, ale dělá to doma mimo dohled ostatních.

A když už se bavíme o ekonomickém přínosu hazardu, tak hazardní odvětví podle další studie Centra ekonomických a tržních analýz přineslo v roce 2021 pro českou ekonomiku celkovou přidanou hodnotu 40,1 miliardy korun a téměř 30 000 pracovních míst skrze přímé a nepřímé efekty.

Jak tedy v České republice funguje online hazard? Dá se nějak regulovat?

Každý poskytovatel legálního online hazardu musí být zapsaný na whitelistu, tedy na seznamu povolených poskytovatelů u ministerstva financí. K tomu samozřejmě musí splňovat zákonné povinnosti, třeba hráče legitimovat, umožnit mu nastavit si sebeomezující opatření a podobně.

Jak však upozorňuje Jan Řehola z Institutu pro regulaci hazardních her, v Česku je černý online hazardní trh velmi rozšířený – vygooglujte si „online kasino bonus“ a na první stránce výsledků jsou polovina odkazů nepovolení poskytovatelé hazardu. 70 procent hráčů vůbec neřeší, jestli hraje online legálně, a velmi často ani netuší, že nikoliv.

A není se čemu divit, ty weby jsou často v perfektní češtině. Ministerstvo nepovolené weby sice vypíná, ale je to zdlouhavý proces a po vypnutí stačí často pár hodin, než se web objeví na jiné adrese.

Sofistikovaný výzkum na toto téma chybí, ale všechna data zatím naznačují, že hazardní hráči hromadně přecházejí do online prostoru.

Existují také „kamenné hazardy“, které fungují načerno?

Není to úplně můj obor, ale taky jsem o to zavadil. V Institutu pro regulaci hazardních her teď vydali velmi dobrou publikaci o hazardu a komplexně zpracovali černý trh u nás. Píšou o tom, jak funguje černý trh online. Já jsem v černé herně nikdy nebyl, ale viděl jsem nějaké youtube záběry.

Tam je to opravdu bezobsluhové, člověk přijde, často už při vstupu odevzdá nějakou hotovost. Na účet se mu nahrají body nebo kredit a hraje, hraje, hraje. S tím, že to není samozřejmě omezené regulací jako standardní hazard. Předpokládám, že člověk se nemusí legitimovat, nemusí dodržovat limity.

A když tam pak vlítnou celníci, tak obsluha, která je tam taky tak nějak divně nastrčená, někam rychle zavolá, smaže se software, všechno se vypne a celníci odnášejí prázdné bedny.

Zastáváte názor, že zákazy nefungují, napadá vás možnost, která by fungovat mohla?

Spoustě lidem se to nebude líbit, ale hazard je dnes už standardní součástí tržní ekonomiky. Máme jej spojený zejména s neblahými společenskými dopady, ale i tak platí, že naprostá většina hráčů má hazard jako druh zábavy.

Zákazy nefungují nejen kvůli substitutům, které jsou dostupnější než kdy dřív, ale tyto zákazy velmi často „s vaničkou vylévají i dítě“ v podobě rekreačních hráčů, kteří přijdou o pro ně neškodnou zábavu, nemluvě třeba o turistech.

Poskytovatelé legálního hazardu už nejsou mafiáni 90. let ve fialových sakách, jsou to často standardní podnikatelé, kteří musí na jedné straně splňovat komplikované požadavky ze strany státu a na straně druhé s napětím sledovat místní referenda v obcích, kde mají zainvestované velké prostředky do heren a kasin.

Sami velmi často na konferencích volají po debatě se zákonodárci a po oboustranně výhodných řešeních, kterých by se mohli sami účastnit.

Existuje v zahraničí nějaký model regulace či zákazu hazardu, který se osvědčil?

Tato otázka automaticky vede k úvaze, jestli opatření z této nebo tamté země můžeme aplikovat u nás, a jsem toho názoru, že nikoliv. Hazard je natolik komplexní a specifický fenomén, že si žádá komplexní a specifická řešení „na míru“ danému území.

Máme myslím některé poměrně dobré celostátní regulace, třeba ona sebeomezující opatření, která si může každý hráč nastavit před hrou, ale nakonec danou situaci musí řešit obec, na jejíž obyvatele hazard dopadá. Omezení, zákazy, regulace, povolení, domluva s provozovatelem – to vše si musí rozmyslet daná obec a podle mého názoru se jedná o v jádru dobrý systém.

Vy jste svou práci zveřejnil na sociální síti X, dříve twitteru, kde se následně rozvinula diskuse. Jaké to je čelit takto sociálním sítím?

Doporučuji každému vědci, aby výsledky svého paperu (studie – pozn. red.) předhodil diskutérům na twitteru, protože tohle bylo ještě větší chození s kůží na trh, než když jsem posílal článek do impaktovaného žurnálu nebo když jsem prezentoval výsledky svým kolegům.

Bylo tam i pár vyloženě dobrých připomínek, nad kterými jsem se musel zamyslet. Nebudu to kvůli nim přepisovat, ale jsou to dobré neortodoxní myšlenky. Ale hlavně to člověka vytrhne z akademické sféry. A pak mu dojde, když to vysvětluje laikům, že nějaké věci, které má za samozřejmé, tak nejsou samozřejmé pro laiky.

Obecně si myslím, že je potřeba umět ten svůj výzkum vysvětlit někomu, kdo se o to nezajímá a kdo o tom nemá žádné povědomí. A na twitteru je fajn, že tam je rychlý ohlas.

Vysvětlení metody Jakubem Žofčákem Zvolili jsme poměrně novou metodu Synthetic control method (Metoda syntetické kontrolní proměnné). Vzali jsme Domažlice (které od roku 2017 úplně zakázaly hrací automaty) a museli jsme k nim sestrojit „Domažlice v paralelním vesmíru, které v roce 2017 nezakázaly automaty“. Ony paralelní Domažlice jsou pomocí algoritmu namodelovány z celkem jedenácti okresních měst, které hazard nezakázaly (patří sem třeba Nymburk, Strakonice nebo Trutnov). Zároveň platí, že nejen hazard má vliv na kriminalitu – takže jsme odfiltrovali vliv nezaměstnanosti, mezd, vzdělání a hustoty obyvatelstva. Pak nám stačilo jen porovnat průběh Domažlic a paralelních Domažlic a voilá, můžeme posoudit dopad zákazu hazardu. A abychom se nespálili na tom, že třeba Domažlice mohou být v něčem specifické, namodelovali jsme i další tři města se zákazem automatů od roku 2017 – Písek, Klatovy a Český Krumlov. Tvůrci této metody takto úspěšně modelovali třeba vliv spojení východního a západního Německa po pádu Berlínské zdi na HDP. Limity této metody leží – jako vždycky, když se testuje vliv určitého opatření – v použitých datech. Z těchto důvodů my výzkumníci vždy tlačíme na veřejný sektor, aby poctivě a dlouhodobě sbíral klíčová data, která my pak budeme moct lépe analyzovat.