Zákaz mobilů ve školách nezlepšuje známky ani chování, naznačuje britská studie. Sám o sobě nestačí

Mají mobilní telefony místo ve školách? Ve Velké Británii soudí, že spíš ne. Už rok tam platí směrnice ministerstva školství, které dává ředitelům volné ruce, pokud chtějí používání mobilů ve školách zakázat. Britští učitelé si totiž dlouhodobě stěžují, že telefony v lavicích ruší vyučování. Odborníci z univerzity v Birminghamu o tomto tématu vydali ve čtvrtek studii, které se zúčastnilo 1227 studentů ze tří desítek škol v Anglii. Londýn 11:04 6. února 2025

Rozsáhlá studie, která je první svého druhu, došla k závěru, že to, jestli žáci ve třídě mohou, nebo nemohou používat mobilní telefon, nesouvisí s tím, jestli mají lepší známky nebo jestli jsou v lepší duševní pohodě.

Zároveň naznačuje, že délka spánku, chování ve třídě nebo prospěch není ve školách, kde mají studenti telefony zakázané, lepší než v těch školách, kde je mohou svobodně používat.

Victoria Goodyearová, která výzkum vedla, řekla pro BBC, že závěr není to, že zakazovat chytré telefony ve školách nemá smysl, ale naopak to, že takový zákaz sám o sobě nestačí. Podle této vědkyně z univerzity v Birminghamu by se měla celkově snížit doba, po kterou studenti jsou na svých mobilních telefonech. Jen to, že jim je zakážou na několik hodin ve škole, ale podle výsledků studie nestačí.

Britští politici zvažují zákaz mobilních telefonů ve školách. V tuto chvíli v dolní sněmovně britského parlamentu běží schvalovacím procesem zákon, který má tohle zajistit.

A není vůbec vyloučeno, že by britští zákonodárci šli ještě dál. Nedávno ministr pro technologie Peter Kyle se nechal slyšet, že na stole je dokonce i možnost, že by po vzoru Austrálie i Velká Británie omezila dětem a mladistvým do 16 let přístup na sociální sítě.

Řada škol už nyní neumožňuje používat v lavicích mobilní telefony. Buď si je žáci nevezmou do školy vůbec, nebo je ukládají ve speciálních skříňkách, aby se k nim nedostali. Někde platí to, že je mohou o přestávkách použít.

V Británii se ohledně zákazu mobilních telefonů ve školách vedla v minulosti značná debata. Většina rodičů s omezením používání telefonů souhlasila.