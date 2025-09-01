Zákaz mobilů kvůli pozornosti. Děti v Němčicích mají ve škole telefony pod zámkem
Žádné mobilní telefony ve vyučování. Vedení základní školy v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku od letošního školního roku zakázalo žákům, aby si do třídy nosili telefon. Nechat si ho musí hned po příchodu v šatně a zpátky si ho můžou vzít zase až po vyučování. Podle učitelů se díky tomu budou moct děti lépe soustředit na probíranou látku.
„Zde si musí veškeré věci včetně mobilních telefonů odložit. Tady budou pod zámkem,“ popisuje pro Český rozhlas Olomouc ředitelka základní školy Hana Matušková u nově nakoupených skříněk v suterénu školy. „V horní části máme úložný prostor na věci a dole máme na boty, každá skříňka je uzamykatelná,“ ukazuje ředitelka.
Děti v základní škole v Němčicích nad Hanou musí v šatnách kromě oblečení nechat také mobilní telefon
Děti si donesou své vlastní zámky. Ke změně školního řádu a rozhodnutí o zákazu mobilů ve třídách podle preventistky Kamily Zderčíkové Hájkové přimělo vedení školy několik věcí. „Jsou závislí jak na sociálních sítích, tak na mobilních telefonech. Stávalo se nám to i přes veškeré zákazy ve vyučování, že se žáci neustále dívají na ten telefon,“ obhajuje krok školy.
Žáci mezi sebou podle ní kvůli telefonům nekomunikují. „Je to opravdu prevence i kyberšikany a šikany obecně,“ zdůrazňuje preventistka.
„Vnímám to jako pomoc. Pomoc jak pro žáky, tak i pro vyučující. Vyučující se může plně soustředit na výuku, na výklad učiva a nemusí sledovat, jestli některý žák zrovna nevytahuje mobil, jestli něco nedělá pod lavicí, ale všichni se budou moci plně soustředit na výuku,“ doplňuje ředitelka Matušková.
Děti si zase povídají
Ke stejnému rozhodnutí dospěli už před dvanácti lety také v nedalekých Nezamyslicích a mobilní telefony v tamní škole zakázali. „Takovou poslední kapkou byla situace před 12 lety, když si zinscenovali takovou scénku natáčení šikany na schodišti a pak se to posílalo někde na sociální sítě,” vzpomíná ředitel Petr Jordán.
Zákaz se podle něj osvědčil. „Děti si během přestávky spolu povídají, mohou hrát ping pong, mají tady relaxační zóny. Myslím si, že to pomohlo celkově ke klimatu ve škole.“ Ve výjimečných případech ale mají děti možnost po dohodě učitele s rodiči mít telefon u sebe i během výuky.