Škola ve Vrchlabí si pochvaluje zákaz mobilů. Výuka je klidnější a žáci víc komunikují

Zákaz používání mobilních telefonů v Základní škole Školní ve Vrchlabí na Trutnovsku se osvědčil. Novinka platí od září a zatím ji porušilo jen několik žáků. Děti musí nechávat mobily po příchodu do školy ve svých skříňkách, berou si je opět při odchodu. Vrchlabí 12:11 10. listopadu 2024

Vedení školy chtělo žáky celkové zklidnit, ukázat jim jiné formy zábavy a přimět je k častější komunikaci mezi sebou. Proto vytvořilo nové relaxační zóny a na chodby pořídilo stolní fotbaly a ping-pongové stoly.

Škola bez mobilu. Zákaz ZŠ Školní ve Vrchlabí slaví úspěch. Výuka je klidnější a žáci víc komunikují

Klárka právě přišla do školy, vytáhla svůj mobilní telefon a už jej ukládá nahoru do skříňky. „U nás na škole jsou v době vyučování zakázané mobily, tak si je musíme dávat do šatní skříňky. Ale nevadí mi to, nemusíme být pořád jen na mobilu,“ myslí si.

Kája už také odchází do třídy bez telefonu. „Je to fajn, že nejsme tolik na mobilu a bavíme se spolu víc. Dá se to vydržet. Jen mě mrzí, že si nemůžu pustit do sluchátek muziku,“ popisuje svůj dojem z opatření.

Školní asistentka Renata Kopáčová dohlíží v šatně na to, aby děti své mobily řádně uzamkly. „Docela bych řekla, že jsou děti poctivé. Docela se to ujalo. Když pak odcházejí po vyučování ze školy, tak si telefony zase vezmou ze svých skříněk,“ nastiňuje.

Ředitel: Rodiče byli pro

„Tato novinka se ujala velmi dobře. Musím říci, že i ze strany rodičů je to velmi kladně kvitováno. Po zavedení tohoto opatření jsme čekali nějaké negativní ohlasy zejména od rodičů, ale nebyl ani jediný. Všichni to podpořili,“ vysvětluje Jaroslav Pleva, ředitel Základní školy Školní ve Vrchlabí.

Přeci jen se ale nějaké výjimky našly. „Zatím to je v rámci nějaké domluvy. I když samozřejmě v sankčním řádu máme nastavena určitá kritéria, že pokud by byl tento zákaz porušován opakovaně, tak budou následovat nějaké postihy,“ předesílá.

Jak se změnilo chování dětí? „Připadá mi, že se to maličko vrátilo do mých dětských let. Kdy jsme se o přestávkách spolu bavili a honili se po škole. Chodili jsme hrát do atria stolní tenis. To se vrací. Děti si ping-pong velmi oblíbily. Fotbálky je také chytily, je u toho sranda. Myslím si, že je to přesně tak, jak jsme si to představovali a je to fajn,“ uzavírá Pleva.

Zákaz používání mobilních telefonů v Základní škole Školní ve Vrchlabí na Trutnovsku se tedy osvědčil. A škola už teď ví, že ho ponechá v platnosti.