Zákaz sexuální výchovy či LGBTQ+ materiálů. Náboženské skupiny investují do kampaní miliardy

Extrémní náboženské skupiny po celém světě utrácí miliardy na boj proti vzdělání v oblasti genderové rovnosti, sexuální výchovy a LGBTQ+ práv. Mezi taktiky náboženských nebo politických skupin patří odstraňování sexuální výchovy ze škol, zakazování výuky dívkám či posilování genderových stereotypů v učebnicích, píše list The Guardian na základě nové zprávy Overseas Development Institutu Whose Hands on our Education.

