Základní škola v Plzni má vlastní kompostér. Dosud za odvoz odpadu platili 100 tisíc ročně, říká starosta

Zbytky od oběda se dají využít i ekologicky. 21. základní škola v Plzni pořídila moderní elektrický kompostér, který promění gastronomický odpad na kvalitní hnojivo. Ze 100 kilogramů zbytků získají deset kilogramů hnojiva, které mohou použít třeba na záhony, říká pro Český rozhlas Plzeň ředitel školy Martin Prokop.

Základní škola v Plzni má vlastní moderní kompostér

Základní škola v Plzni má vlastní moderní kompostér | Foto: Julie Suchá | Zdroj: Český rozhlas

„Nápad vznikl někdy před osmi lety, kdy jsem si přečetl článek, že v Karlových Varech zřizovatel pro všechny základní školy zakoupil elektrické kompostéry, aby se nemusely odvážet zbytky a všechno se zpracovalo na místě,“ vysvětluje v místnosti s kompostérem ředitel základní školy Martin Prokop.

Moderní kompostér zbavuje 21. základní školu v Plzni odpadu z jídelny. Hnojivo používají třeba na záhony

Škola má kompostér od května. „Teď to zkoušíme, jak se to osvědčí v praxi, jaké úspory budou, protože nás třeba odvoz zbytků potravin stál 100 000 korun za rok. Hnojivo z kompostu využívají třeba žáci páté třídy při pokusu s ředkvičkami.

Ze 100 kilogramů zbytků získají deset kilogramů hnojiva, které je připravené k použití třeba na záhony, přibližuje Prokop. Hmota se musí ještě smíchat se zemí, protože je v ní poměrně vysoký koncentrát dusíku.

„Trvá to 24 hodin, než se to vysuší a ta hmota by se mohla vyndat a použít. Házíme to tam vrchem, jsou tady odklápěcí dveře, tam je takový válec s noži. Z toho se to vyndává bočními dvířky, produkt vypadá jako lógr. Já si vezmu lopatku, něco vyberu, usypu, abych tam mohla zase nasypat nějakou dávku,“ popisuje vedoucí školní jídelny Kateřina Uhrová.

Kompostér má kapacitu 27 kilogramů bioodpadu za den. Díky speciální technologii a mikroorganismům se odpad promění v tmavý a sypký substrát.

