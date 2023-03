Na Ukrajině lidem pomáhají zákopové svíčky. Vyrábějí je i skauti v pražských Holešovicích

Takzvané zákopové svíčky se osvědčily ve druhé světové válce a teď i vojákům, kteří na Ukrajině bojují proti Rusku. Používají je ale třeba i lidé v ostřelovaných oblastech s výpadky elektřiny. Nebo taky ve vesnicích, kde si kvůli minám nemůžou dojít do lesa na dřevo. Za pár dnů na Ukrajinu zamíří i osm tisíc zákopových svíček, které vyrobili čeští skauti. Na svíčkovou dílnu proměnili i jednu halu Holešovické tržnice. Praha 17:58 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na podlaze leží desítky plechovek naplněných voskem, ze kterých trčí kartónové knoty | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Je pondělí šest hodin večer a skautská mluvčí Barbora Trojak vchází do haly 29 Holešovické tržnice. Vevnitř je asi 50 lidí. „To jsme úplně nečekali. Mysleli jsme si, že lidé budou ve všední den po práci unavení,“ s překvapením komentuje zájem o výrobu zákopových svíček. Přes víkend tu strávila asi 30 hodin a další má tento týden ještě před sebou.

Velkou místností se rozléhá tlumený zvuk řezání plechu a na podlaze leží desítky plechovek naplněných voskem, ze kterých trčí kartónové knoty. Zákopové svíčky na Ukrajině lidé vyrábí už od roku 2014. Posílali je hlavně vojákům na Donbase.

Tuto zimu je poptávka po nich ještě větší. Ruské útoky totiž opakovaně zasáhly ukrajinskou energetickou infrastrukturu a bez tepla a světla se několikrát ocitli i lidé v Kyjevě a dalších ukrajinských městech.

Podle zpráv od ukrajinských skautů se české zákopové svíčky budou hodit i teď, kdy Ukrajina hlásí téměř jarní teploty.

„Zákopové svíčky jsou užitečný pomocník v oblastech, kde není dost dřeva. Nebo tam, kde je kvůli minám a nevybuchlé munici nebezpečné jít pro dřevo do lesa,“ vysvětluje Trojak a ukazuje na svíčky ve větších plechovkách, na kterých se podle ní dá i vařit.

Dokonce je možné plamen udusit a svíčku zapálit opakovaně. I to si skauti o víkendu ověřili experimentálně. Zjistili taky, že lépe hoří svíčky v nižších plechovkách.

V jedné z menších místností proto teď ty vysoké seřezávají bruskou. Míří pak i do rukou osmileté skautky s přezdívkou Holinka, která ostré okraje obrušuje smirkovým papírem. „Jsem tady se sestrou a s mámou. Našla to na facebooku a dneska jsme tu už podruhé,“ vypráví. Na otázku, jestli ji vyrábění svíček baví, bez váhání odpovídá: „Hodně.“

Skautka s přezdívkou Holinka obrušuje ostré okraje seříznutých plechovek smirkovým papírem | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Loni po vypuknutí války čeští skauti na Ukrajinu posílali spacáky a karimatky a taky pomáhali s ubytováním ukrajinských uprchlíků v Česku.

Po roce si ale Barbora Trojak lámala hlavu s tím, jakou aktivitu na podporu Ukrajiny oddílům nabídnout. Kritéria byla jasná: něco smysluplného, do čeho se můžou zapojit i ti nejmladší. Po ověření zájmu z ukrajinské strany padla volba právě na zákopové svíčky.

V únoru na Ukrajinu český Rotary Club odvezl první náklad ze zkušebního kola. Skautské oddíly po celém Česku se pak pustily do výroby dalších. A Trojak začaly chodit nabídky od firem, které chtěly darovat parafín nebo prázdné plechovky. Materiálu najednou měli skauti dostatek, i proto v pražských Holešovicích otevřeli svíčkovou dílnu. Nejdřív do ní přicházely hlavně skautské oddíly. O víkendu se ale začali přidávat i lidé ze sousedství.

Pomáhají i ukrajinští uprchlíci

Třeba šestiletý Antonín do skautu nechodí. „Máma to našla na internetu,“ vysvětluje, zatímco skládá nastříhaný pruh kartónu do plechovky.

To ukrajinská uprchlice Táňa na svíčkovou dílnu narazila ještě větší náhodou: „Šla jsme do tržnice na brambory, viděla jsem ukrajinskou vlajku a pak jsem zjistila, že se tu vyrábí svíčky pro Ukrajinu.“ Loni touto dobou utíkala z Rusy obléhaného Kyjeva. Teď přes sociální sítě svolávala další ukrajinské uprchlíky, aby s výrobou svíček v Holešovické tržnici pomohli.

Její matka Maria se sklání nad velkým táborovým hrncem, ve kterém se ve vodní lázni rozpouští parafín. „My jsme zvyklí něco vařit, tak tady vaříme vosk,“ komentuje s nadsázkou svoji pracovní pozici ve svíčkové manufaktuře.

Nad velkým táborovým hrncem se ve vodní lázni rozpouští parafín | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

„Ukrajina je naše země. Válčí v ní naši kluci. Prostě musíš něco dělat, aby to skončilo. Celý svět se stará, tak aspoň něco musíme dělat,“ vysvětluje a nabírá rozpuštěný vosk do plechovky, která slouží jako provizorní nálevky.

Teď už stačí jen zalít připravené plechovky s kartónem, nechat vosk ztuhnout a je hotovo. Pak asi osm tisíc svíček čeká cesta do Kyjeva a do Dnipra za ukrajinskými skauty.

„Mají v plánu je dovézt například na místa, ve kterých se rozdává humanitární pomoc,“ dodává Trojak s tím, že dílnu v pražských Holešovicích mají v plánu zavřít nejpozději v sobotu. Už teď ví, že všechen materiál ale nevyužijí.

Skauti zjistili, že lépe hoří svíčky v nižších plechovkách. | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Nedaleko dveří stojí několik velkých kostek parafínu, které bude potřeba rozbít sbíječkou. Toho se mají v plánu ujmout další skupiny, které v Česku zákopové svíčky vyrábějí. Právě těm chtějí skauti zbylý materiál darovat. Nevyužitý vosk posílali i přímo na Ukrajinu. Svíčky tam vyráběli lidé třeba na náměstí v západoukrajinském Lvově, ale taky v kuchyních po celé Ukrajině.

Zákopové svíčky se tuto zimu staly jedním ze symbolů nezdolnosti, jak Ukrajinci často komentují svůj přístup k boji proti ruským okupantům.

Zákopové svíčky na Ukrajině lidé vyrábí už od roku 2014. Posílali je hlavně vojákům na Donbase | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas