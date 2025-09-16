Západočeská univerzita letos přijala o 10 procent víc studentů. Reaguje na pokyn ministerstva
Na Západočeské univerzitě v Plzni začal nový akademický rok. Letos univerzita do prvních ročníků přijala přes 5,5 tisíce studentů, což je zhruba o deset procent víc než vloni. Splnila tak požadavek ministerstva školství o navýšení počtu přijímaných studentů.
Navyšováním počtu studentů chce ministerstvo navýšit podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a v této souvislosti vyhlásilo několik programů.
První se týká regionů, ve kterých je podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí nižší než 25 procent. To jsou čtyři kraje v republice, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a právě Plzeňský kraj. Školy v těchto regionech musely letos přijmout do prvních ročníků o sedm procent více studentů.
Západočeská univerzita v Plzni ještě k tomu musela navíc přijmout další tři procenta studentů, a to v rámci druhého programu, který se týkal školy její velikosti a oborové skladby. Letos tak na univerzitu v Plzni bude chodit přes třináct tisíc studentů, z toho zmiňovaných 5,5 tisíce prváků.
„Oproti loňskému roku máme navíc v celkovém počtu tisíc studujících, z toho přes 500 prváků. Západočeská univerzita tak reaguje na požadavek ministerstva školství ze začátku roku, jehož cílem je navýšit podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Nicméně finální data pro vyhodnocení této povinnosti budeme mít až na konci října, až všichni nově nastupující projdou ověřením na matrice,“ objasnila mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Na program do regionů s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí ministerstvo vyčlenilo přes 70 milionů korun, další peníze alokovalo do druhého zmíněného programu a podpoří třeba i navýšení přijatých studentů v učitelských a zdravotnických oborech. I tam Západočeská univerzita počty přijatých navyšovala. Celkem na všechny programy v součtu dostala 140 milionů korun.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí v Plzeňském kraji je 24,6, v Libereckém téměř 22 procent, v Ústeckém 16,5 procenta. Nejméně vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí, tedy do 34 let, je v Karlovarském kraji, a to něco přes čtrnáct procent.