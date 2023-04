Na autobus čekají v pokojíčku. Slatiňany mají unikátní zastávku, vše začalo jako aprílový žert

Začalo to jako aprílový žert, ale už to zůstalo součástí města. Ve Slatiňanech můžete najít opravdu netypickou autobusovou zastávku. Růžovo-zelenkavá barevná kombinace, šálky na čaj, na stěnách obrazy. To všechno má vytvořit dojem, že nesedíte pár metrů od rušné silnice, ale u někoho na návštěvě. Slatiňany 17:56 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zastávka je v samém centru města a byla poměrně neútulná, taková ušpiněná a lidem se tady nedobře čekalo,“ popisuje vznik nápadu starosta Slatiňan | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

„Je to super. Ten hnus, co tam byl, teď ožil, má krásný barvy, je to prosvětlený, lidi se neštítí tam vstoupit,“ nadšeně obdivuje zastávku jedna z cestujících, která prochází kolem.

Slatiňany-střed, to je zastávka u hlavní silnice, ve které si cestující připadají spíše jako u někoho na návštěvě. V místnosti je jídelní stůl s velikonoční dekorací, knihovna i hodiny, které ukazují přesný čas.

„Zastávka je v samém centru města a byla poměrně neútulná, taková ušpiněná a lidem se tady nedobře čekalo. A jelikož jsme chystali aprílovou sobotu a tato zastávka se měla stát jednou ze zastávek našeho aprílového vláčku, tak jsme chtěli, aby byla útulnější a aby lidi zaujala,“ popisuje vznik nápadu starosta Slatiňan Jan Brůžek (Sedma).

Jahoda, pistácie a apríl

„Slatiňany jsou vyhlášené zmrzlinou, takže jsme se rozhodli pro jahodovo-pistáciovou barvu a natřeli jsme zastávku,“ dodal starosta.

K vybavení zastávky použili nábytek, který věnovali dobrovolníci, některé kousky jsou z re-use centra v Chrudimi.

Podoba zastávky se zrodila jako aprílový žert, ale přetrvává už několik týdnů. „Jsem moc rád, že to drží, že nám ji nikdo zatím nezlikvidoval. Máme tady hodiny i teploměr. Zatím to vypadá, že lidé mají radost a často tady vysedávají, půjčují si tady knížky,“ pochvaluje si starosta.

Proměna zastávky stála jen několik tisíc korun. Většinu práce odvedli dobrovolníci a zaměstnanci města.