‚Člověk si sebou do hrobu nic nevezme.‘ Přibývá lidí, kteří odkazují svůj majetek na dobročinné účely

Chtějí pomoct, i když tady už nebudou. Tak uvažují lidi, kteří se rozhodnou část svého majetku v poslední vůli odkázat na dobročinné účely. A těch, kteří v ní pamatují na neziskové organizace, je stále víc. Vyplývá to ze zkušeností koalice Za snadné dárcovství. Zatímco před sedmi lety většinou neměly neziskové organizace informace o tom, že by jim lidi chtěli něco odkázat, v poslední době darů ze závěti přibývá. Praha 9:30 7. října 2021

„Máte ráda Járu Cimrmana? Ve hře Vizionář je smrtka. A ta si stěžuje, že lidé zdržují, když mají odejít, a za druhé, že si sebou všechno chtějí vzít. Člověk si sebou do hrobu opravdu nic nevezme. A vždycky jsem uvažovala o tom, že to, co mám, dám na dobročinné účely,“ řekla Radiožurnálu paní Dagmar.

Je to energická žena, málokdo by tipoval, že v únoru oslaví 70. narozeniny. Před pár měsíci se rozhodla sepsat závěť a odkázat svůj majetek neziskové organizaci Zdravotní klaun.

„Považuju za důležité to, co oni dělají. Takže jestliže se snaží rozveselovat děti, které jsou hospitalizované - ty samé akce pořádají i pro seniory -, tak si myslím, že to je velice významné,“ doplnila.

„S paní Dášou jsme se seznámili tak, že se stala naší dárkyní. Oslovujeme jednou za čas veřejnost, zda by nechtěla podporovat naše poslání – rozdávat radost tam, kde se jí nedostává skrz klaunské návštěvy a klaunskou práci. A ji tohle oslovilo a stala se pravidelnou přispěvatelkou a podporuje nás svými dary už několik let,“ řekla ředitelka organizace Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová.

Přesto ji překvapilo, že paní Dagmar v poslední vůli věnovala svůj majetek právě jim. „Přemýšlela o tom, jak nás ještě víc podpořit, a zvažovala právě dar ze závěti a rozhodla se pro naši organizaci sama od sebe. Nijak jsme k tomu nepřispívali a bylo to pro nás opravdu velké překvapení, protože s dary ze závěti moc velkou zkušenost nemáme. A takový veliký, štědrý dar, za to jsme opravdu moc vděčni,“ doplnila.

V roce 2014 odstartovala v České republice kampaň Závěť pomáhá. Spustila ji koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje na třicet neziskových organizací. Podle předsedy koalice Jana Gregora, se Češi pomalu učí, jak je poslední vůle důležitá.

„Takový důvod, na který je dobré pamatovat, je, že pokud nemám žádné dědice, kteří by dědili ze zákona, tak by po mně dědil stát,“ popsal Gregor.

Závěť může taky pomoct předejít sporům o majetek mezi pozůstalými. To je také jeden z nejčastějších důvodů, proč se sepisuje.

„Zdaleka nejsme ještě tam – jako na Západě –, kde závět vnímáme jako poslední vůli. Chci dát najevo, na čem mi záleží, co je pro mě důležité. A i když bych rozdělil majetek úplně stejně jako je dané zákonem a dědickými třídami, tak mohu si tam dát aspoň tu zprávu – tohle jsem byl já, to je můj život a třeba i nějakou symbolickou částkou chci podpořit nějakou dobrou věc, protože mi na ní záleželo i za života,“ vysvětlil Gregor.

Čísla notářské komory ukazují, že počty závětí sepsaných u notářů stoupají. V uplynulých letech jich bylo zhruba 21 tisíc za rok, letos by jich mohlo být 23 až 24 tisíc.