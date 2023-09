Pornografie je rychlý dopamin. Lidé ale netuší, že na tom mohou být závislí, upozorňuje psycholog

Podle statistik přibývá uživatelů internetové pornografie. Pro řadu mladistvých se pornografické materiály stávají pokřivenou náhražkou sexuální výchovy a dochází ke vzniku závislosti. „Jedním ze znaků je, když dítě těmito aktivitami tráví nadměrné množství času a to pak narušuje jeho další aktivity,“ vysvětluje psycholog Igor Mikriukov v pořadu Interview Plus. Praha 9:25 16. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psycholog a odborník na léčbu závislostí Igor Mikriukov | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Abstinenční příznak, které jsou součástí závislostí, sice nejsou u závislosti na pornografii tak výrazné jako třeba u nikotinu. Lze ale pozorovat, že pokud závislý člověk nemá k pornu přístup, může se u něj objevit špatná nálada, rozladěnost a vzteklost, upozorňuje psycholog Mikriukov z Národní linky pro odvykání.

„Když jsem smutný či osamělý, porno zajistí rychlé a snadné vzrušení, odpoutání se od negativních témat, o kterých nechci přemýšlet. Je to takzvaný rychlý dopamin, který se vyplaví, a člověku se zvedne nálada,“ popisuje.

Nadměrné sledování porna také podle výzkumů může negativně ovlivnit partnerské vztahy a vést například k zanedbávání povinností, vedle toho ale existují i zdravotní dopady.

„U mužů se závislostí na pornu se často setkáváme s erektilní dysfunkcí, protože záběry v pornu jsou mnohem intenzivnější a více vzrušující než to, co zažijí v reálném životě,“ připomíná Mikriukov.

„Mozek si zvyká na velmi intenzivní a podnětné obrazy. To neznamená, že realita a partner či partnerka už nejsou pro závislého zajímaví, ale pro jeho mozek už záběry z reálného života nejsou tak vzrušující,“ dodává.

Falešné představy

Děti obecně na sexuálně explicitní záběry reagují citlivěji a rychleji se u nich vytvoří návyk a závislost, zatímco dospělý má větší schopnost sebekontroly.

Dalším negativním dopadem porna na mládež je, že vytváří falešné představy o intimitě, sexu a partnerském vztahu. „Po sledování pornografie mohou být první reálné zkušenosti mladých velmi frustrující, a to nejen z té sexuální zkušenosti, ale i ze sebe samotných. Vyvolává to pocity nedostatečnosti, pochybnosti,“ přibližuje odborník z Národní linky pro odvykání.

Na rozdíl třeba od akčních filmů, ve kterých i mladí lidé dokážou dobře odlišit, co je realita a co fikce, to v případě pornografie nefunguje – její scénáře se totiž snaží co nejvíce přiblížit reálnému světu.

Pornografické materiály jsou dostupné, dostat se k nim je snadnější než s někým navázat partnerský vztah. „Je to velmi vzrušující, velmi dostupné a mladý člověk může spadnout do závislosti, kdy bude u porna trávit nadměrné množství času,“ shrnuje Mikriukov s tím, že k pornografii se často obracejí lidé, kteří nemají možnost sexuálního vyžití.

Přesná definice toho, co je, či není porno, navíc podle Mikriukova není až tak důležitá: „My pracujeme s člověkem a s potížemi, se kterými se potýká. Pokud si klient vybudoval závislost na videohrách, princip práce s ním bude ne stejný, ale podobný jako u závislosti na pornu.“

Se závislostí na pornu se ovšem na odborníky obrací jen jednotky lidí ročně, řádově častěji vyhledávají pomoc závislí na počítačových či hazardních hrách nebo sociálních sítích.

„Myslím, že je to tím, že neví, na koho se obrátit. A neví, že se jedná o závislost. Cítí, že mají problém, ale nedokážou ho správně pojmenovat a nevědí, že mohou zavolat na Národní linku pro odvykání,“ uzavírá a zmiňuje také projekt NePornu.

