Závodní dráhy, tobogán a relaxační bazén. Česká Ves na Jesenicku přestavuje bazén, který poničily záplavy
Krytý bazén se čtyřmi 25 metrů dlouhými drahami, tobogánem nebo relaxačním zázením začínají stavět dělníci v České Vsi na Jesenicku. Nahradí dřívější sportoviště, který poničily loni v září záplavy. Investice do nového areálu vyjde na víc než 300 milionů korun. Hotovo by dělníci měli mít v roce 2027.
„V současné době byly dokončeny přeložky inženýrských sítí, které vadily výkopovým pracím na tomto bazénu. Teď je stavba připravená a zahájí se zemní práce, které započnou v nejbližší době tím, že se budou provádět štětovnice, to znamená ocelové pažení, které zde potom po stavbě už zůstane,“ přibližuje referent výstavby v České Vsi Ladislav Cabadaj.
Bazén v České Vsi na Jesenicku poničily povodně. Vedení obce chce areál zrekonstruovat a rozšířit. Investice vyjde na víc než 300 milionů korun
Zmíněné štětovnice jsou kovové opěrné stěny, které jsou součástí stavby. Nový bazén nabídne lidem nejen závodní plavecké dráhy, ale podle nezávislého radního České Vsi Romana Michálka i rozsáhlejší zázemí než dříve. „Starý bazén byl jenom o pětadvacítce (dráze na 25 metrů), teď k ní přibude relaxační část,“ popsal.
Nově bude v bazénu tobogán, relaxační bazén a sauna. Budova nového bazénu se staví na místě, které zasáhla loňská povodeň. Vybudovat ji někde jinde ale nebylo možné.
„Jednak nemáme prostory, a i kdybychom o tom uvažovali, tak by to muselo jít výš. Ale opravdu na to nemáme ani místo nikde v obci,“ vysvětlil Michálek s tím, že nový bazén podpoří rozvoj turistiky na Jesenicku.
„Je to hlavně o tom, že sem budou jezdit děti ze základních škol plavat. Doufám, že i občané z okresu Jeseník budou hojně navštěvovat tenhle bazén, a samozřejmě i turisté. Máme silnou základnu tady v Glucholazích v Polsku. Jezdila sem i základní škola z Glucholazi několik desítek let,“ dodal. Nový krytý bazén má být hotový v druhé polovině roku 2027.