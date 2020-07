Zdena Mašínová tuší, kde mají archeologové hledat ostatky matky. Tip dostala pár dní po popravě

V severní části pražského Ďáblického hřbitova jsou dvě dlouhé řady žulových náhrobků. Jeden z nich ale vyčnívá. Je větší než ostatní, a je do něj vyryté jméno Zdeňka Mašínová. Právě někde tam, v hromadném hrobě, by měly ležet ostatky této bojovnice proti komunismu. A teď, po 64 letech, se je archeologové pokusí najít. Dcera Zdeny Mašínové je pak chce nechat přemístit do Lošan na Kolínsku - do rodinné hrobky. Praha 18:48 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Mašínová, manželka Josefa Mašína a matka Josefa, Ctirada a Zdeny Mašínových, na archivní fotografii z roku 1945 | Zdroj: Vozka, Jaroslav. Hrdinové domácího odboje. Praha: Práce, 1946. 152-[II] s. Tvář století; Sv. 3./Wikimedia Commons

Sama Zdena Mašinová mladší bude hrát při hledání ostatků své matky velmi důležitou roli. Jako jediná totiž tuší, kde zhruba mají archeologové pátrat.

„Vím to od prvních dnů jejího úmrtí, kdy jsem se čirou náhodou dostala na Ďáblický hřbitov, a tam jsem se náhodou od nejmenovaného člověka, který se mi nepředstavil, dozvěděla, kde je to místo,“ řekla Mašínová Radiožurnálu loni na jaře.

Písemné záznamy o přesné poloze ostatků matky bratrů Mašínových se ovšem nedochovaly. Existuje jenom výpověď hrobníků z roku 1968.

„Popisují tam, jak se v této části hřbitova pohřbívalo do tzv. společných hrobů. A udávají, že takových hrobů tam bylo 70 až 72,“ popisuje archeolog Jan Havrda z Národního památkového ústavu. Ostatky by měly být uložené v horní části šachty číslo 52. Havrda je jedním z odborníků, kteří po nich budou pátrat.

„My odkryjeme plochu, budeme postupně skrývat jednotlivé vrstvy, snad se odkryje obrys té hrobové jámy, ale jelikož nevíme, jak je tam ta hrobová jáma, tak to se ukáže až při tom odkryvu,“ vysvětluje.

Havrda byl i u exhumace ostatků pátera Josefa Toufara. Archeologové je v roce 2014 v hromadném hrobě našli, a následně převezli do Číhoště. Práce byla tehdy podle archeologa jednodušší. Z historických pramenů znali přesnou polohu ostatků.

„Jsme v obtížnější situaci. V tom roce 2014 byly na povrchu zřetelné obrysy těch hrobových jam. Kdežto teď takovýto obrys nevidíme,“ říká Havrda.

Exhumace během režimu

Zdena Mašínová mladší se o vyzvednutí ostatků své matky snaží od 90. let. Podle historika Petra Blažka je paradox, že některým se to podařilo už v období komunistického režimu.

„První exhumace už byla v roce 1951, další byla v roce 1963. Ta se týkala bývalého velitele státní bezpečnosti Osvalda Závodského. Zdena Mašínová a další oběti komunistického režimu, s výjimkou pátera Toufara, zatím takové právo neměly,“ zdůrazňuje Blažek.

Jestli nalezené ostatky skutečně patří Zdeně Mašínové, to určí genetici z kriminalistického ústavu podle DNA. „Na hřbitově v Ďáblicích je pohřbeno několik tisíc lidí. Ty počty hodně kolísají. Takové ty nejvyšší jdou až někam z 16 tisícům. Jsou to všechno jenom odhady dané tím, že jde o systém šachtových hrobů, kde je určitý počet osob, a z toho se to vlastně násobí,“ říká Blažek.

Ďáblický hřbitov vznikl před první světovou válkou. Jsou na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a taky obětí nacistické a komunistické diktatury. Praha si teď o pohřebišti nechává zpracovat studii. Na jejím základě připraví úpravy, říká radní Milena Johnová (Praha Sobě).

„Z toho, co je možné už dnes říct, tak víme, že tam označení chybí, nebo je tam označení odkazující na lidi, kteří tam nejsou. Je tam potřeba udělat pořádek, a je tam prostor pro to to upravit do snesitelnější podoby,“ říká Johnová. Výsledky studie by magistrát měl podle ní znát příští rok.