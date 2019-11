Obrečel jsem rozdělení Československa, ale s odstupem času si říkám, že to bylo dobře, říká Svěrák

„Někdy nás v divadle překvapí, že co dřív tak nerezonovalo, teď budí smích. Všude se společnost rozděluje na skoro dvě stejné půlky a vládnou nedůvěryhodní lidé, ale musíme se s tím nějak poprat,“ dodává.

Zdeněk Svěrák: Obrečel jsem rozdělení Československa, ale s odstupem času si říkám, že to bylo dobře

„Po revoluci se mi vrátila do života důstojnost. Člověk může říct veřejně, co si myslí, a nemusí se cítit jako srab. Protest na Letné pro mě byl krásný zážitek a připadal jsem si tam jako mezi přáteli,“ řekl spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák pro Radiožurnál.

O speciálu Třicetkrát o svobodě

Od sametové revoluce uplynulo 30 let. Už tři desítky let žije Česko ve svobodě. Proč má smysl si události 17. listopadu 1989 stále připomínat? Jak Češi naložili s nabytou svobodou? A naplnilo uplynulých třicet let očekávání aktérů revoluce?

Od šesti hodin ráno až do 21. hodiny večerní vysílá redakce Radiožurnálu přímo z Albertova. Moderátoři Lucie Výborná, Jan Pokorný a Vladimír Kroc přivítali ve stříbrném mobilním studiu R-stream symbolicky 30 osobností nejen z řad aktérů sametové revoluce, ale i podnikatele, herce, spisovatele nebo zpěváky.