Ze špatně uhašeného nedopalku cigarety, se může vznítit celý zametací vůz, popisuje rizika Sýkorová
Jak dlouho se rozkládá cigaretový nedopalek? Až 15 let. Nedopalky jsou nejčastějšími odpadky v našich ulicích. Zhruba 1500 obcí v Česku čerpá peníze na úklid od firmy Nevajguj. Ta rozděluje finance, kterými na jejich likvidaci ze zákona přispívají tabákové firmy. První rok jsou v systému i Pardubice. „Pokud by zametací vůz nasál do odpadu hořící nedopalek, tak se může vznítit,“ varuje ředitelka Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.
Pardubice dostaly na úklid nedopalků od společnosti Nevajgluj celkem 1,1 milion korun. Je to dost?
Úplně upřímně, tahle otázka není pro mě ta pravá, protože my jsme jenom jedna ze složek, která se na úklidu města Pardubic podílí, zejména tedy na úklidu nedopalků, jednak v rámci blokového čištění - v rámci úklidu komunikací a chodníků, ale dále tyto nedopalky uklízí například pracovní čety jednotlivých městských obvodů.
Takže abych posoudila, jestli jeden milion sto tisíc korun je dost nebo málo, to nedokážu říct. Samozřejmě náklady spojené s tímto odpadem jsou vysoké, protože je to velmi pracná činnost.
A k čemu jsou peníze konkrétně v rámci úklidu určené? Je to na lidi, na nástroje, na techniku?
Konkrétní určení je velmi těžké posoudit, protože musíme jednak zaplatit lidi, jak jste říkal, potřebují k tomu nástroje, jak jste říkal, takže ano, v podstatě na všechno. Nelze to rozdělit.
Umíte odhadnout, alespoň zhruba, jaké množství nedopalků ročně z ulic Pardubic uklidíte? Pokud se to dá tedy vůbec spočítat nebo odhadnout.
Jednoznačně nespočetně. Jsou to tisíce, statisíce, miliony, nekonečno. V tuto chvíli stojím v areálu pardubické nemocnice nedaleko odpadkového koše a jenom to, co vidím, tak nedokážu spočítat.
Dokážete odhadnout, která místa konkrétně v Pardubicích jsou nejvíce znečištěná. Jste teď u nemocnice.
Bohužel, stojím před onkologií a tady kolem koše je jich hromada, ale stejně problematické místo je například kolem nádraží, u laviček v parcích nebo v rámci univerzity před lavičkami. Člověk by čekal, že mladí studenti se zamyslí a tohoto nešvaru se vzdají. Ale i tam se nedopalky ve velkém množství objevují.
Pokuty za odhozené nedopalky
V některých městech hrozí za odhození cigaretového nedopalku dokonce pokuty. Jak je to u vás v Pardubicích? Také tam něco takového máte zavedeného nebo ne?
Přesně tak. I u nás hrozí pokuta, samozřejmě její udělení přísluší městské, případně státní policii. My jako uklízeči města ji udělovat nemůžeme, byť bychom rádi. Věřím, že kolegové ještě s větším gustem. Nicméně toto opravdu přísluší pouze policii.
Polovina mladých Čechů loni užívala výrobky s nikotinem. Dál roste popularita e-cigaret
Číst článek
V čem jsou právě ty cigaretové nedopalky tak nebezpečné?
Velké riziko hrozí, například když někdo nedopalek neuhasí a hodí ho do odpadkového koše. Nám se opakovaně stalo, že se vznítili třeba kontejnery na plasty, protože plast je velmi hořlavý materiál, a i od jednoho nedopalku může shořet. Případně je tu jisté riziko, kdy zametací vůz, který vsává do odpadu i nedopalky, tak pokud by hořící nedopalek nasál, tak se může vznítit i zametací vůz.
Problémy to může způsobit třeba i v kanalizacích, kde množství cigaretových nedopalků může ucpávat čerpadla. Takové zkušenosti z Pardubic nemáte?
Tím, že jako technické služby nespravujeme kanalizační síť, tak to nedokážu zodpovědně říct. Vím, že kolegy trápí například jedlé oleje, ale to je úplně jiné téma. Každopádně nedopalek jako takový je kompozitní materiál, je obrovský problém s jeho recyklací.
Jak potom v rámci úklidu s nashromážděnými nedopalky zacházíte dál? Jdou do směsného odpadu, nebo to má ještě nějaký další zvláštní postup?
Bohužel musí skončit na skládce, protože neexistuje efektivní recyklace tohoto materiálu.
Když to tak dlouhodobě sledujete, tak na množství odpadků není patrná žádná osvěta toho, že by kuřáci měli tento svůj zlozvyk přehodnotit, případně přijít k jiným formám konzumace nikotinu?
Upřímně jsem trošku doufala, že když vidím spoustu lidí s elektronickými cigaretami, tak to bude mít pozitivní vliv na naše chodníky. Ale nemám ten dojem, nevypadá to.