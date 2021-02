Úpravy běžkařských stop kolem Železné Rudy na Šumavě se ujal kuchař. Má na to svůj recept

Parkoviště na Gerlovce se zaplňuje i o víkendu až po deváté. Tohle nejsou Jizerské hory a jezdí sem lyžovat převážně turisté. Však si také často museli stopu prošlapat sami a o nějakém bruslení se tu nedalo mluvit vůbec.

„Jezdil jsem vždycky lyžovat na Javor do Německa, tady to nemělo cenu,“ říká Radiožurnálu Jiří Přibík z Klatov, trenér a běžkař, který pravidelně vyhrává závody v okolí. „Teď to konečně vzal do ruky někdo, kdo ví, co lyžaři potřebují.“

Podobné hlasy jsou ve stopě kolem Gerlovky slyšet často. „Jsou to borci, tihle kluci tomu rozumí,“ říká další běžkařský veterán ze Železné Rudy Béďa Strnad starší.

Úprava stop

Těmi borci jsou Jaroslav Lehký a Kryštof Částka. Druhý jmenovaný je vystudovaný učitel tělocviku a angličtiny, předtím ale dělal hotelovou školu a místo učení teď provozuje v Železné Rudě bufet a ve volném čase sedá do rolby a projíždí stopu z Gerlovky na Hůrku, na Polom a kolem jezera Laka.

„Já to dělám vlastně pro sebe,“ směje se čtyřicátník, který pochází z Prahy a pár let strávil jako boudař v Krkonoších. „Vedu lyžařský oddíl a sám hodně lyžuju. Ono důležité, aby dělal stopu lyžař. Vím, co je potřeba.“

Kryštof sedá do rolby a vyjíždí. Sem tam na někoho mávne, nebo dokonce zastaví a pozdraví. „Tohle je paní učitelka tělocviku z Rudy, je jí skoro osmdesát a každý den tu najezdí desítky kilometrů.“

Na úpravy stop má Kryštof v covidové době paradoxně víc času. V loňské sezoně uvařil v jídelně i 600 jídel za den a moc nestíhal. Teď má otevřené jen okénko, z osmi zaměstnanců musel pět propustit a jede na půl plynu.

„V pátek a v sobotu mám ale zavřeno. Chci mít čas na rodinu a na děti. Žena je záchranářka, takže toho má taky dost.“

Radostná brigáda

Kryštof Částka vypráví, jak se mu v Železné Rudě dobře a veselý smích je slyšet v hluku roby i přes respirátor. Evidentně optimista, který má rád svoji práci a koníčky.

„Začal jsem upravovat stopu i pro bruslení, to tu nebylo zvykem vůbec. Někdo tvrdí, že je tu na bruslení málo místa, ale je to stejné jako jinde na horách.“

Práci v rolbě bere Kryštof Částka jako brigádu, protože když už v Železné Rudě žije, chce zlepšovat život ve městě i v okolí. Proto se také stal zastupitelem za nezávislé uskupení Volba za Železnorudsko.

„Úpravu tras financuje město Železná Ruda, spolek Bílá Stopa a velkou částkou přispěl Plzeňský kraj. Smlouvu máme do půlky března, ale vypadá to, že jsem ve středu vyjel naposled,“ uzavírá muž mnoha profesí a zájmů, podle kterého je konec února na lyžích jen pro nenáročně běžkaře. „Sem tam už ve stopě sníh chybí. Takže zase příští rok.“