Penzisté utrácejí víc za kulturu než léky. Vybírají si ale akce se zlevněným vstupným nebo zdarma

Průměrný důchod je v Česku 11,5 tisíce korun. Muži přitom berou v průměru o tisíc korun víc než ženy. Senioři, kteří bydlí levně, dokážou i nějaké peníze ušetřit, ovšem musejí žít skromně. A také by měli mít naspořeno. Třeba na kulturu, protože za ni podle statistik utratí víc než za léky. Tahla země bude pro starý Plzeň 13:13 30. listopadu 2017

„Na důchod jsem si našetřila peníze, protože jsem spočítala, že musím mít nové zuby a podobně. Celý život jsem dělala v pojišťovnictví. Dělali jsme i penzijní připojištění, takže jsem tomu věřila. A manžel to samé,“ popisuje Eva Oldřichová.

Ve skupince žen je nejmladší. V penzi je pár let, ale její priority jsou jasné. „Hlavně být zdravá, hýbat se, méně jíst a mít radost z vnoučat, aby nezlobila děti,“ vyjmenovává Oldřichová.

Ženy se vracejí ze cvičení v Sokolu, za které platí sedm set korun ročně. Osmaosmdesátiletá Zdeňka Húrková, původním povolání učitelka, si kromě cvičení dopřává požehnaně i kultury. Musí ale také myslet na výdaje.

Seniorky proto raději vynechají dražší koncert a místo toho zamíří třeba do katedrály. „Katedrála je zadarmo. Nebo když je to odpoledne a je přiměřené vstupné nebo je to zadarmo, tak nikdo se nemůže divit, že důchodci jdou,“ vysvětluje dvaaosmdesátiletá Soňa Dolejšová.

Podotýká také, že speciální slevy pro penzisty se v Česku moc nenosí. Naopak ušetřit seniorům pomáhají obecní úřady. „Vydávají zlevněné nebo zadarmo vstupenky do divadel. A když jdu do kina, tak si to většinou platím, ale i tady je sleva. On ten den uteče jako voda,“ popisuje Dolejšová.

Kultura a rekreace jsou pro penzisty mimořádně důležité. Utrácejí za ně téměř třikrát víc než za léky. Peníze za některé léky totiž pojišťovny penzistům vracejí. „Vím, že jedné paní, která už zemřela, to chodilo, aniž se o to nějak zasadila. Ani by si to asi byla nespočítala, ale oni jí to vraceli automaticky,“ říká osmdesátnice Jarmila Bohuslavová.

Penzisté nad sedmdesát let doposud platí za vybranou skupinu léků maximálně 2,5 tisíce korun. Od Nového roku se to ale změní a zaplatí maximálně tisíc korun. Zbývajících patnáct set pak mohou ušetřit třeba právě na kulturu a rekreaci.

Tahle země bude pro starý Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata doplní tento týden seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se během něj zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích. Na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat pod označením Země seniorů.