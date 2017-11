Projekt Radiožurnálu Ježíškova vnoučata vypráví příběhy lidí z domovů pro seniory, kteří jsou často opuštění. Tento týden ho doplní seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Seniory trápí například falešní kominíci, topenáři nebo prodejci elektřiny a plynu. Jejich finty bývají dost podobné. Podstatou může být oklamat zákazníka a nabídnout mu drahou nebo zbytečnou službu. Příklad za všechny z Českých Budějovic. Tahle země bude pro starý České Budějovice 10:40 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senior, penzista (ilustrační foto) | Foto: stevepb/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Jednoho dne zazvonili, byli to dva mládenci. Prý mi poslali nějaké návrhy smluv a ptali se, jestli jsem je dostal. Prý nevadí, když to nemám. Stačí jim ukázat fakturu a poznají, jestli platím starou, nebo novou sazbu,“ popisuje pro Radiožurnál sedmdesátník Jiří Boráň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednoho dne zazvonili, vzpomíná senior. Smlouvu s prodejci elektřiny podepsal, pak si ale vzal brýle. Natáčel Ľubomír Smatana

Nic zlého netušil, protože se prodejci představili jako zástupci E.ONu. Přitom pracovali pro téměř neznámou společnost X-Energy. Podepsal tedy smlouvu o novém levnějším tarifu a teprve pak si vzal pořádné brýle.

„Začalo mi to vrtat hlavou. Začal jsem si to pročítat a říkal jsem si: No nazdar, to jsem asi naletěl,“ vzpomíná Boráň.

Od smlouvy chtěl odstoupit. Jenže se zavázal, že když to udělá, zaplatí penále šest tisíc korun. Obrátil se tedy na Sdružení ochrany spotřebitelů, které v Českých Budějovicích vede Libuše Oulehlová.

Tahle země bude pro starý Český rozhlas se během tematického týdne Tahle země bude pro starý zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích.

„Za každé odběrné místo chtějí od pana Jiřího 12 100 korun, protože jde o dodávku elektřiny a plynu,“ vysvětluje Oulehlová.

Na radu advokátky Boráň nakonec od smlouvy odstoupil a dal podnět ke správnímu řízení na Energetický regulační úřad. Mezitím energetická firma prodala dluh vymahačské firmě a ta vyměřila panu Boráňovi penále. „Napařila mi ke 12 tisícům další tři tisíce, které jsem měl okamžitě zaplatit,“ přibližuje.

Nakonec ale uspěl. Firma mu napsala, že smlouvu kvůli dobrým vztahům se zákazníky zruší, když na oplátku stáhne podnět ke správnímu řízení. Penzista tedy podnět stáhl. Od té doby ale všechny podomní prodejce neúprosně vyhání.