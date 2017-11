Babička s plným diářem: Dětem vždy vyjdu vstříc, ale musím mít čas

Penzisté mají spoustu volného času, alespoň se to tak říká. Sami penzisté ale tvrdí pravý opak. Nikdy prý neměli tak napilno jako na stará kolena. Příkladem je Soňa Dolejšová z Plzně. Dvaaosmdesátiletá dáma má mnohdy plný kalendář. Když od ní děti nebo vnoučata něco potřebují, musí přijít včas. Tahle země bude pro starý Plzeň 18:30 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Tereza Kadrnožková

Dvaaosmdesátiletá Soňa Dolejšová chodí na cvičení už patnáctým rokem. Protáhne si kostru, popovídá si s kamarádkami a probere další plány s osmaosmdesátiletou cvičitelkou Zdeňkou Húrkovou.

Dětem vždy vyjdu vstříc, ale musím mít čas, říká babička s plným diářem. O životě seniorů v Česku natáčel Ľubomír Smatana

„Když se po nich podíváte, tak jsou to babči. Některé jsou pohybově schopné, některé jsou na tom hůř, ale všechny se snaží. A myslím, že každý pohyb v našem věku je k nezaplacení,“ říká pro Radiožurnál Húrková, která pořádá i turistické kroužky.

Také Soňa Dolejšová toho stíhá dost - cvičení, divadlo, sem tam koncert nebo přednášky v centru volného času Totem. A samozřejmě si musí vyčlenit čas na své děti a vnoučata. I když všeho s mírou.

„Když děti něco potřebují, tak jim vždycky vyjdu vstříc. Nicméně mám u toho ale: Když budu mít čas. Moment, podívám se do kalendáře. A říkám: Ve čtvrtek nemůžu, to mám přednášku. V úterý jdu do sokola, ale ve středu bych mohla,“ popisuje Dolejšová.

Chystá se maškarní. Kolem nás pobíhají mrňata v maskách. Matky upravují kostýmy, otcové se rozhlížejí, kam sednout. S malou Denisou je tu i babička Soňa. Z prarodičů by se ale podle ní neměli stát štvanci.

„Oni to dětem neřeknou, ale stěžují si: ‚Jak já jsem uštvaná, nedělám nic jiného než pro ty děti. To já říkat nemusím a také se nikdy nedostaneme do konfliktů s dětmi.‘ Babička ano, ale jen když má čas,“ dodává Dolejšová.

Dvaaosmdesátiletá dáma má jasno. Možná to je tím, že je v penzi už 25 let.

Tahle země bude pro starý Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata doplní tento týden seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se během něj zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích. Na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat pod označením Země seniorů.