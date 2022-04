Bezdětné pro druhé. Hlavní důvod, proč ženy nechtějí děti, jsou obavy o klima, říká badatelka

Strach z toho, co by mohly zažívat děti, které se narodí do současného světa, vede některé mladé lidi k rozhodnutí, že se rodiči vůbec nestanou. Mezi hlavní důvody patří stále častěji dopady klimatické změny. „Ve své práci jsem se zabývala tím, jak samy ženy, které se pro bezdětnost rozhodly, na své důvody pohlížejí,“ přibližuje environmentalistka Marie Drahoňovská, která o tom mluvila s respondentkami věku 28 až 38 let v pořadu Studio Leonardo. Praha 14:20 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti má v dnešní době mnoho faktorů | Zdroj: Profimedia

Marie Drahoňovská říká, že často velkou roli hraje altruismus. „Ženy říkaly, že nejsou bezdětné kvůli sobě, ale jsou bezdětné pro druhé. Dodávaly, že péči, kterou by jinak věnovaly svému dítěti, chtějí věnovat ochraně přírody, případně lidí, kteří už na světě jsou,“ popisuje Drahoňovská pro Český rozhlas Plus.

„Motiv altruismu byl silný, i když byl v našich rozhovorech hodně diskutovaný i pojem sobectví. Respondentky také uznávaly, že potřebují svou svobodu.“

Tyto ženy často zmiňovaly, že žijeme v přelomové době. „Dokonce zazněla přímo formulace, že se stahují mračna. A ve chvíli, kdy nastane krize, tak nechtějí být svázány rodinou a láskou ke svému dítěti, ale chtějí být připraveny stát v čele změny a postarat se o ty, kteří třeba budou přicházet.“

Krizovou událostí v očekávání žen byla například migrační vlna, která podle respondentek nastane v souvislosti s válkami o vodu a s klimatickou změnou, upřesňuje badatelka. Ta kolem sebe pozoruje stále větší počet těch, kteří se pro bezdětnost rozhodují.

„Bod obratu, jak to samy moje respondentky nazývaly, přichází kolem třicátého roku věku, tehdy dochází i k vyššímu sociálnímu tlaku,“ říká.

„Také ve své sociální bublině to slýchám stále častěji. Lidé to spojují s tím, že neexistuje v dnešní době žádné racionální hledisko, proč mít dítě a že to musí být založeno na nějakých biologických pudech,“ cituje názory dotazovaných Drahoňovská.

To, že téma dobrovolné bezdětnosti nepatří mezi prominentní vědecká témata, přisuzuje vědkyně jeho kontroverznosti. „Není jednoduché se o tom bavit, aniž by to bylo odsuzováno. A třeba se takový výzkum i pak hůře popularizuje, protože lidé to nechtějí moc slyšet.“

„V mých rozhovorech se vyskytovaly mnohé důvody k dobrovolné bezdětnosti a nesetkala jsem se se ženou, která by měla jen jediný. Ale deklarovaný altruismus je důvod stěžejní,“ shrnuje Marie Drahoňovská.

