Ženy a dívky v odlehlých oblastech pociťují nedostatek vody nejvíc. Školu ukončují předčasně

Sucho stále častěji postihuje chudé a odlehlé oblasti světa a negativně ovlivňuje životy milionů lidí. Nucená migrace, nedostatek jídla nebo zdravotní hrozby jsou hlavními důsledky nedostatku vody. Mezi nejohroženější skupiny patří ženy a dívky, které kvůli tomuto fenoménu předčasně ukončují školní docházku. OSN v nové zprávě apeluje na země, aby urovnaly konflikty týkající se vodních zdrojů. Ženeva 21:44 14. dubna 2024

Nejnovější zpráva OSN ukazuje, že důsledky klimatické krize, znečištění vody nebo její nedostatek jsou často zdrojem konfliktu mezi zeměmi. „Možné pozitivní dopady sdílení vodních zdrojů země ale často přehlíží,“ uveřejňují autoři zprávy. Pokud by státy více spolupracovaly v oblasti přístupu k pitné vodě, mohly by nepřímo přispět k vyjednávání míru, a zlepšit tak životy žen a dívek.

Právě ženy a dívky jsou v chudých a odlehlých oblastech zodpovědné za zajišťování dostatku pitné vody pro rodiny. Sucho a složité nacházení vody je často důvodem, proč dívky předčasně ukončují školní docházku. Tím se následně zvyšuje jejich znevýhodnění a prohlubují se ustálené sociální role ve společnostech, uvedl The Guardian.

Zpráva OSN uvádí, že nedostatek vody ohrožuje nejen ženy a dívky, ale je s ním spojené také nucená migrace, nedostatek potravin a další zdravotní hrozby.

Voda jako prostředek nastolení míru

„S rostoucím nedostatkem vody roste i riziko místních nebo regionálních konfliktů. Poselství UNESCO je jasné: chceme-li zachovat mír, musíme rychle jednat nejen v zájmu ochrany vodních zdrojů, ale také posílit regionální a globální spolupráci v této oblasti,“ uvádí Audrey Azoulay, generální ředitelka UNESCO.

„Pokud se s vodou hospodaří udržitelně a spravedlivě, může být zdrojem míru a prosperity. Je také doslova krví zemědělství, které je hlavním socioekonomickým faktorem pro miliardy lidí.“ Alvaro Lario

K míru se vyjádřil i Rick Connor, hlavní autor zprávy OSN. Přestože zpráva se nijak nevyjadřovala k politické sitauci, Connor uvedl, že voda představuje třecí plochu například i mezi Izraelem a Hamásem.

Většina dodávek sladké vody v Gaze je závislá na Izraeli, který podle některých pozorovatelů dodávky vody znesnadňuje. Tím tak zvyšuje hlad a žízeň statisíců dětí, snižují se hygienické podmínky a narušuje se kvalita lékařské péče.

„Voda byla nejčastěji nástrojem, cílem nebo obětí válečných konfliktů, ale ne jejich typickou příčinou. Ke sporům o vodu může docházet, když poptávka převyšuje nabídku, když je její dostupnost ohrožena v důsledku znečištění, když je omezen přístup k přidělené vodě nebo když jsou narušeny dodávky vody a hygienické služby,“ sděluje Rick Connor.

Alvaro Lario, prezident Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj, myšlenku dál rozvádí a říká, že o vodě se často diskutuje, pokud se dotýká tématu války, podceňuje se však její potenciál pro nastolení, nebo zachování míru.

Světový nedostatek vody

K hygienickým zařízením nemá přístup téměř polovina světové populace. 2,2 miliardy lidí se nemůže spolehnout na bezpečné zásobování pitnou vodou. V průběhu roku 2022 alespoň krátkodobý nedostatek vody pociťovaly přibližně čtyři miliardy lidí.

Pokud by tyto trendy pokračovaly, je velmi pravděpodobné, že nedostatek vody v budoucnu postihne ještě více lidí. Global Commission on the Economics of Water ve svých předběžných výsledcích dosud nejrozsáhlejší zprávy o vodě uveřejňuje, že do konce tohoto desetiletí poptávka po sladké vodě přesáhne „nabídku“ o 40 procent.