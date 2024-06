Ženy v ofsajdu? Reportérky jsou ve sportovní redakci stále v menšině

Dyková: Do všeho jdu, aniž bych o tom předem něco věděla. Tělo se těší na putování, čistí hlavu

„Pak mě to vykopne a řeknu si: to je super, že jsem o tom nic nevěděla! Kdybych to věděla, tak tam v životě nejdu,“ pochvaluje si herečka půsty či pobyty ve tmě v rozhovoru pro Radiožurnál.