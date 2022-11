Jsou úspěšné, bohaté a je jich stále víc. Pomalu přibývá podnikatelek a žen ve vedoucích pozicích

Žen ve vedení velkých firem v Česku přibývá. Od roku 2015 jejich počet stoupl o tři procenta na víc než 36 tisíc. Ukázala to nová studie advokátní společnosti Havel And Partners a výzkumné agentury SCaC, která mimo jiné vycházela z dat Českého statistického úřadu a ministerstva průmyslu a obchodu. Zvětšuje se i bohatství žen – třetina toho světového spadá právě do jejich rukou. Praha 15:09 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přibývá podnikatelek a žen ve vedoucích pozicích firem | Zdroj: Profimedia

„Kdybych měla zmínit jednu věc, asi bych řekla, že ženy dávají do vedení přirozeně víc emocí, lépe pracují s egem, lépe spolupracují v týmu a je pro ně důležitá i atmosféra v týmu,“ říká členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková.

Ve vedení největší tuzemské banky je už šest let. Na svou pozici se dostala i díky důvěře nadřízených.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Majetek žen se bude v následujících letech dál rozrůstat i díky tomu, že bude stoupat počet těch s vysokoškolským vzděláním. Poslechněte si reportáž

„První bylo štěstí na dobré šéfové a šéfy, kteří mi v pravou chvíli řekli ‚zkus to, máš na to‘ a důvěřovali mi, podporovali mě. A druhá věc a pro mě zcela zásadní byla podpora mojí rodiny a mého muže. Máme asi typicky dvoukariérové manželství, vychováváme tři děti, takže bez obrovské dávky trpělivosti a tolerance by to nešlo,“ dodává.

Sama se tak snaží podporovat další ženy. Banka jim vychází vstříc nejen zkrácenými úvazky, ale třeba i dny dovolené navíc, aby lépe skloubily osobní a pracovní život.

Další úspěšnou ženou v čele velké firmy je i Simona Kijonková. Založila společnost Zásilkovna, která v letošním roce směřuje k obratu přes šest miliard korun. Kromě vedení firmy se snaží věnovat i svým zaměstnancům.

„Když vedu s lidmi besedy, tak si nepřijdu, že je to motivační setkání, že si budeme povídat o tom, jak bude příští rok bezvadný a jak zvládneme sezonu, ale připadám si tam jako psychiatr. Povídáme si tam o tom, jaký máme kdo traumata a jak se kdo cítí,“ říká Kijonková.

Vyšší pozice znamená vyšší příjmy

Žen v čele společností bude v následujících letech podle průzkumu advokátní kanceláře Havel and Partners a výzkumné agentury SCaC rychle přibývat.

Podnikatelek na mateřské dovolené přibývá. V Česku má vlastní byznys přes 735 tisíc žen Číst článek

Souvisí to i s tím, že by v roce 2030 mělo být žen s vysokoškolským titulem o půl milionu víc než mužů. A je to právě vysokoškolské vzdělání, co posunuje ženy na pracovním trhu.

„I v rámci těch vyšších pozic, vedoucích pozic, manažerských pozic a to potom má následně konsekvence i do příjmů, tím myšleno i do bohatství samotných žen. K tomu musíme dodat, že tyto ženy se také budou výrazně častěji setkávat s bohatými muži,“ doplňuje Ředitelka agentury SCaC Jana Hamanová.

Ženy k velkému jmění ale přicházejí i ve chvíli, kdy dědí, hlavně po manželovi. Podle Davida Neveselého z advokátní kanceláře Havel And Partners tak budou v budoucnosti víc řídit ženy i rodinné firmy, pokud nedojde k úpravě vztahů třeba závětí.

„Tak by 70 procent zůstalo v rukách žen, 25 v rukách mužů a těch 5 procent nevíme, protože některé děti jsou na cestě,“ vysvětluje hypotetický scénář Neveselý.

Postavení žen ve vedení společností podporuje i Evropská unie. Velké firmy by měly mít od roku 2026 minimálně 40 procent žen na vedoucích pozicích, například v dozorčích radách.