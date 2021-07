‚Nejvýraznější skalní útvar v Labských pískovcích‘ je na prodej. Stojí téměř 199 500 eur

Prakticky „za pakatel“ lze získat překrásnou horu se skálou nacházející se v malebné oblasti Saského Švýcarska na východě Německa, tedy co by kamenem dohodil od českých hranic. Skála Zirkelstein, tyčící se nad zalesněným okolím, je na prodej za 199 500 eur, v aktuálním přepočtu pět milionů korun, plus provizi, informoval list Bild.

