Zlatá medaile za šetrné hospodářství. Manželům Velíkovým pomáhá 250 ovcí a koz ‚spásat krajinu'

Stádo ovcí a koz, dvě krávy, border kolie a kočky. To všechno mají na své farmě v Čížkově u Blovic Jan a Vladislava Velíkovi. Ovce a kozy používají hlavně na spásání v chráněných krajinných oblastech. Kromě toho ale vysazují třeba i ovocné a lesní stromy, čímž přispívají k šetrnému hospodaření. Právě za to dostali zlatou medaili v soutěži Pestrá krajina, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství.

„Mám tady zrovna dvě border kolie a na zahradě se budou bahnit moje mléčné ovce, kterých mám 20 kusů na dojení,“ popisuje na dvorku Vladislava Velíková. „Máme asi 250 ovcí a koz, pár krav a pár koček,“ říká s tím, že hlavní činnost farmy spočívá v sezónní výrobě sýra.

Poslechněte si celou reportáž Julie Suché z Českého rozhlasu Plzeň

„Tady máme dojné ovce, které budou začínat rodit,“ popisuje Jan Velík po příchodu do stodoly a začíná zbytek ovcí přivolávat ze zahrady. „Základní stádo mám východofríské ovce. Mají buď bílou, nebo hnědou barvu,“ vysvětluje k plemenům ovcí paní Vladislava.

„Postupem času jsem přešla na plemeno lacaune, to je francouzské plemeno. Teď už to jsou tedy kříženci lacaunea,“ dodává farmářka.

Proces spásání

Podle Velíka fungují v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras dlouhodobě dvě velká stáda. „Mají asi 150 kusů zvířat, z toho dvě třetiny ovce a třetina koza. Přesouvají se podle klimatických podmínek, vegetace nebo podle toho, jak pozemky v danou chvíli vypadají,“ vysvětluje Velík.

„Tady za vesnicí už je CHKO Brdy. V Brdech a kus za vesnicí máme malou lokalitu, kam také dáváme ovce na spásání. Nejen tedy v Českém Krasu, ale i po okolí. Poté dáváme ovce k Nepomuku na nějakou významnou lokalitu, kde třeba roste hořec hořepník. Takže ovce, které nedojím, pracují přes sezónu v chráněných krajinných oblastech,“ uvedla Laďka Velíková.

Jan i Vladislava Velíkovi pocházejí z Prahy. Tam před více než dvaceti lety začali s výpasy pro magistrát. „Když jsme se přestěhovali sem, tak jsme na to navázali a pokračujeme v tom doteď. Údržbu krajiny děláme dlouhodobě – dejme tomu už od roku 2000,“ říká Jan Velík.

Soutěž Pestrá krajina

Manželé se do soutěže přihlásili díky sázce o karton šampaňského. „Sama bych se toho určitě nezúčastnila,“ směje se Laďka Velíková. Podle ní je důležité, aby lidé viděli, co jejich práce obnáší a že pouze nekrmí ovce.

„Není to jen o zvířatech. Dělali jsme tady výsadby ovocných stromů, založili jsme tůňky, vybudovali křížek. Přes léto děláme docela velkou akci Ovčí slavnost nahoře na Ovčíně,“ uvádí Jan Velík.

Jedná se o kulturní událost, na kterou se sjíždí nejlepší stříhači ovcí z republiky. „Loni dokonce z Německa. Takže bych řekl, že je to propojení krajiny a lidí,“ dodává farmář. Asociace soukromého zemědělství ocenila farmu Velíkových za šetrné hospodaření v krajině zlatou medailí.

Julie Suchá, kvr

