Novým učitelem roku v anketě Zlatý Ámos je Tomáš Míka. ‚Jsem přísný, když je to potřeba,‘ říká

Nejoblíbenějším učitelem roku je Tomáš Míka – získal ocenění Zlatý Ámos. Na táborském gymnáziu učí češtinu a základy společenských věd. Do soutěže ho nominovali studenti. Hodnotí se smysl pro humor, spravedlivost a přísnost. Taky to, jak umí učitel probíranou látku naučit nebo jestli studentům pomáhá. Rozhovor Praha 19:13 27. března 2020

Co vás napadlo, když jste se dozvěděl, že jste Zlatý Ámos?

Že si musím sednout. Byl jsem zrovna u sebe v pracovně a tam židli mám, tak jsem si sedl a pak už jsme s panem Hrzalem domlouvali, co s tím dál.

A co s tím tedy dál?

Teď bohužel není moc prostoru pro to, abychom to mohli pořádně oslavit, tak budeme muset vyčkat, až se život i na školách vrátí do normálu. A pak se budeme zase učit.

To dnešní vyhlášení bylo kvůli opatřením proti koronaviru pouze on-line, mluvil jste už s vašimi studenty?

S některými jsem se setkal, se všemi jsem teď v kontaktu. Je to čerstvé, tak myslím, že teprve dojde na to, abychom to společně probrali.

Výuka on-line

Jak teď učíte?

On-line. Zadáváme různá zadání a úkoly přes Bakaláře, se kterými jsme byli zvyklí pracovat už dříve, ale teď je používám mnohem více. Snažíme se vést studenty k větší disciplíně, kterou si ale musí ohlídat sami. V tom se ta situace dá pojmout pozitivně, studenti musí vzít odpovědnost do vlastních rukou. Když jdou do školy, tak ji přenechávají na učiteli, teď se musí více snažit sami.

Co byste poradil rodičům, kteří mají děti doma a jsou z toho domácího učení vyčerpaní?

To úplně chápu, mám také malé děti. Rozumím, že jsou z toho rodiče vystresovaní. Poradil bych jim, ať mají velkou trpělivost a můžu jenom držet palce.

Jste přísný učitel?

Doufám, že jsem přísný, když je to potřeba.