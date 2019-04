Míchá se ve mně pocit strachu s obrovskou radostí, svěřuje se Tereza. Co obnáší operativní změna pohlaví?

V Česku už několik let stoupá počet lidí, kteří žádají o operativní změnu pohlaví. Loni dostala speciální komise při Ministerstvu zdravotnictví rekordních 125 žádostí. V roce 2013 před skupinu lékařů předstoupilo o 80 transsexuálních pacientů méně. Žadatelé musejí prokázat svou poruchu sexuální identity a třeba to, že zvládnou žít v opačné pohlavní roli. Musejí znát také průběh a rizika operace. Změnu pohlaví v Česku hradí zdravotní pojišťovny. Praha 17:50 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Téma transsexuality letos zviditelnil seriál České televize Most!, kde vystupuje Dáša, která bývala Pavel. Reálně prožívá podobnou situaci 33letá fotografka Tereza, která se narodila jako Jakub. Je aktivní na sociálních sítích a o své žádosti o změnu pohlaví letos natočila video.

„13. března jsem měla komisi, byl to třetí pokus. Konečně jí mám. Je to fakt šílený, teďka se ve mně míchá pocit strachu s obrovským pocitem radosti. Vůbec nevím, jak se k tomu postavit. Nechávám to skrz mě proudit. Nechci to zaříct. Jsem šťastná,“ říká Tereza v jednom ze svých videí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotografka Tereza se narodila jako Jakub. U komise na ministerstvu zdravotnictví prokázala svou poruchu pohlavní identity a může jít na plastickou operaci genitálií. Reportáž Veroniky Hlaváčové

Tereza měří 192 centimetrů, má dlouhé tmavé vlasy a líčí se. S hormonální terapií začala v roce 2016, nechala si odstranit také vousy laserem a už byla i na operaci prsou. Na videích fanouškům popisuje své zkušenosti s proměnou. Zažila i fyzické napadení.

„Šla jsem na záchod. Ten člověk se mi tam začal drsně dobývat. Snažila jsem se dveře zarazit, ale on už tam měl celou ruku a tlačil. A najednou mi prostě vběhl do kabinky. Začal něco pořvávat. Proběhl tam souboj, chápete to? Bylo to strašně ponižující, něco, co jsem si do téhle chvíle nedovedla představit,“ přiznává Tereza.

Žádosti o operativní změnu pohlaví projednává Odborná komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů. Jan Brodský z ministerstva zdravotnictví říká Radiožurnálu, že loni projednala 125 žádostí žen a mužů. Devět z nich nedoporučila. Bývá to kvůli neprokázání úplné transsexuality nebo kvůli duševnímu onemocnění.

„Ke kladnému stanovisku s provedením změny pohlaví je zapotřebí souhlasu všech členů odborné komise. V případě, že se souhlasu všech členů nepodaří dosáhnout, odborná komise ve svém stanovisku popíše důvody, které k tomu vedly. Pacient, jehož žádost komise nedoporučila, se může po splnění podmínek opakovaně dostavit k jednání komise,“ vysvětluje Brodský.

Přeměna pohlaví má několik etap včetně hormonální terapie. V případě budoucích mužů se podle plastického chirurga Jiřího Veselého pohlavní orgán vytvoří z odebraného svalu na předloktí nebo na zádech.

„Samozřejmě vznikají pooperační jizvy. Odběrová jizva na zádech je zhruba 10 × 15 centimetrů. Je to kryto transplantátem, jizva je schovaná v oděvu. Pacienti můžou nosit krátké rukávy. Pokud vezmeme tu rekonstrukci předloktí, tam se vezme víc než tři čtvrtiny obvodu kůže,“ říká chirurg.