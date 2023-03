Znásilnění není vaše vina, vzkazuje nový podcast přeživším. Opakovaně napadená byla i jeho garantka

„Je tu mnoho lidí, kteří trpí pocity viny. Obviňují se, že si za znásilnění mohli sami. Velmi často jim to řekl i pachatel, predátor, že ho napadená svedla a že byla moc vyzývavá. Ale vina žádné ženy, žádného napadeného to není a ani být nemůže,“ zdůrazňuje psychoterapeutická poradkyně Marie Konvalinková, která je odbornou garantkou podcastu Není to vaše vina. Provází jím moderátor Českého rozhlasu Honza Chlaň. Praha 22:00 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Všechno jsem vytěsnila,“ říká Marie Konvalinková o tom, jak přežila znásilnění | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Podcast Není to vaše vina dává hlas přeživším sexuálního násilí. Lidé, kteří si něčím takovým prošli, si totiž své trápení často uzamknou v sobě, neřeknou o něm ani svým nejbližším. „Na terapie mnohdy přijdou ženy, které byly znásilněny v dětství, všechno vytěsnily a prožité trauma vybublalo po dlouhé době,“ připouští Marie Konvalinková.

„Predátory jsou totiž bohužel velmi často otcové, otčímové, bratranci, sourozenci. A potom vychovatelé, vedoucí, trenéři. Neznámých útočníků je mnohem méně,“ zdůrazňuje a dodává:

„Člověk – znásilnění se týká žen i mužů – se pak v sobě uzavře a takzvaně se zaviní. Převezme část viny na sebe. Na tom pak pracujeme na terapiích, aby se člověk z této viny dostal do pozice, kdy řekne, že vinen není. A vinen je útočník.“

„Znásilnění přijde nahlásit jen velmi malé množství lidí. Navíc se objevují i falešná obvinění, kdy si třeba partneři vyřizují takovým způsobem účty. Společnost má pak tendenci zpochybňovat i skutečné případy,“ uznává Konvalinková s tím, že podle odborníků se ale se sexuálním násilím setkala každá čtvrtá žena a také část mužů.

V šesti letech a ve čtyřiceti

Marie Konvalinková byla znásilněna několikrát: „Poprvé to bylo v šesti letech, pak v jedenácti. V patnácti a sedmnácti letech jsem opravdu bojovala o život. Naposledy to bylo v mých čtyřiceti.“

„Všechno jsem vytěsnila a dlouho jsem třeba nemohla pochopit, proč nemůžu jít do bazénu. Později jsem pochopila, že právě v bazénu se to stalo, že mě ten člověk topil. Až když mi bylo 31, tak jsem šla s kamarádkou poprvé znovu plavat a hlavu pod vodu jsem dokázala dát až loni, to mi bylo 52 let,“ popisuje.

Všechno dlouho řešila sama a na policii se neobrátila, protože se bála reakce policistů, kteří z toho, že si znásilnění mohou samy, obvinily předtím její kamarádky. Konvalinková uznává, že přístup policistů se mění.

Po posledním znásilnění to ovšem s policií neřešila znovu. Tentokrát proto, že tou dobou už sama doprovázela oběti sexuálního násilí. „Měla jsem určité postavení, chodila jsem k soudu a najednou bych tam sama měla stanout jako oběť? To jsem nedokázala,“ přiznává.

„Obdivuji každou ženu, která má odvahu znásilnění ohlásit. Já jsem toho prostě nebyla schopna,“ říká.

V Česku chybí dostatek podpory jak pro oběti, i když se to zlepšuje, tak pro jejich blízké.

„Oni také potřebují pomoc a potřebují vědět, jak naslouchat, jak být empatický, jak pomoct sobě i traumatizovanému člověku. Jak neříkat věci jako ‚vždyť to bylo tak dávno, proč to pořád řešíš‘. Tu oběť to zabíjí, i když to většinová společnost vnímá jako prkotinu,“ je přesvědčená Konvalinková.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.