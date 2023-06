Zoo v Ostravě má nový parkovací dům, nabídne téměř 300 míst. Součástí je kolárna i nabíječky pro e-auta

V areálu ostravské zoologické zahrady je otevřený nový parkovací dům. Dvoupatrová hala nabídne 295 parkovacích míst. Součástí stavby je i kolárna a nabíjecí stanice pro elektroauta. Ostravská zoologická zahrada patří do trojice nejnavštěvovanějších památek v Moravskoslezském kraji, rozšíření parkování proto bylo podle vedení zahrady nutností. Ostrava 23:43 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový parkovací dům v Ostravě | Zdroj: Profimedia

Dalších skoro 300 míst mohou návštěvníci začít využívat od úterý.

„Už jenom to, že máme otevřené parkoviště číslo tři je velká úleva. A uvidíme. Přednostně se budeme snažit naplnit to parkoviště číslo tři a postupně, proto jsme to chtěli otevřít i ve všední den a nikoliv na víkend, abychom si to taky trošku osahali a otestovali,“ říká ředitel ostravské zoo Jiří Novák.

Množství míst by podle něj mělo být dostačující.

„Myslím si, že ty pravidelné kolapsy v sezoně budou minulostí. Samozřejmě nejsme schopni ani s těmi novými parkovacími místy všechno pokrýt, ale to ani není účel. Účel je mít rozumně rozvržené parkování,“ dodává ředitel.

Například loni měla zoologická zahrada rekordní návštěvnost, kdy sem přišlo více než 600 tisíc lidí. Asi 40 procent návštěvníků je z Polska a právě polští turisté sem zpravidla jezdí autem.

Motivace návštěvníků

Řešením je ale podle radnice i motivace domácích návštěvníků, aby sem na prohlídky jezdili dopravou.

Zoo i navštěvovaná bazilika. Svatý Kopeček má nový parkovací systém, měl by zabránit kolapsům dopravy Číst článek

„Já samozřejmě oceňuji řadu obyvatel Ostravy, kteří do zoologické zahrady dojíždějí veřejnou dopravou, na sdílených kolech, jezdí nám sem doubledeckery,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

„To určitě všechno pomáhá, ale velká část návštěvníků sem míří z velké dálky a právě výstavba parkovacího domu má této situaci ulehčit. Logicky město podpořilo tento projekt a na parkovací dům uvolnilo 140 milionů,“ uzavírá.

Zaparkovat v nové parkovací hale P3 budou moct návštěvníci za 100 korun na celý den. S nárůstem ceny parkového zatím vedení zahrady nepočítá.