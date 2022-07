Pražská zoo očekává nového gorilího samce. ‚Mojin příběh bude u nás pokračovat,‘ těší se Bobek

Pavilon goril v pražské zoo bude mít nového vůdčího gorilího samce. Kisumu bude do Prahy převezen z rakouského Schmidingu. Jeho předchůdce Richard bude žít v Praze dál ve svém starém pavilonu s oběma svými syny. „Aktuální otázkou pro nás je to, aby se Kisumu co možná nejdříve dostal z Rakouska,“ popisuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Praha 9:54 13. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gorilí samec Richard z pražské zoo | Zdroj: Profimedia

„Je nutné, aby si navykl chodit do transportního boxu. Trochu to komplikuje skutečnost, že ve Schmidingu je pavilon atypický, má úzké průchody, takže tu bednu teď musíme nechat vyrábět. Doufáme, že zhruba v polovině srpna – když to všechno dobře půjde – Kisumu přijede do Prahy,“ přibližuje postup přesunu.

Kisumu a dcera gorily Moji

„Nejprve bude v novém pavilonu umístěn v prostoru odděleném od naší skupiny, spolu s ním by tam měla být samice Duni. To je ze všeho nejdůležitější,“ upozorňuje ředitel na fakt, že by se Kisumu mohl stát otcem až dvou potomků.

„Naši prvorozenou gorilu v České republice Moju jsme v roce 2011 jako dospělou samici převezli do španělského Cabárcena, kde měla dceru Duni. A právě Duni přijde spolu s Kisumem do nového pavilonu. Takže Mojin příběh bude v Zoo Praha pokračovat,“ usmívá se Miroslav Bobek.

První setkání nebylo nejpřátelštější

Jak Kisumu reagoval na první setkání s pražskými chovateli, kteří za ním přijeli? „Víte, doprovázel nás i ředitel schmidingské zoo, který je současně veterinář. A zvířata mají s veterináři vesměs neblahé zkušenosti, reagují na ně podobně jako děti na bílý plášť,“ vysvětluje opatrně ředitel.

„Kisumu působil hodně naštvaně. Reakci možná podnítily fotoaparáty, které jsme měli s sebou, takže první setkání nebylo úplně nejpřátelštější, ale pak už to bylo v pohodě,“ dodává.

Richardovo odloučení

Původní gorilí skupinu chovatelé rozdělili v červenci. Samec Richard a jeho odrůstající synové Nuru a Kiburi zůstali ve starém pavilonu v dolní části zahrady. Zbytek tlupy – samice Kambu, Shindu, Kijivu a nejmladšího samečka Ajabua – ošetřovatelé přestěhovali do nového pavilonu, jehož otevření Zoo Praha plánuje na 28. září. Mají tedy několik měsíců, aby si na nové prostředí zvykli.

„Richard zvládá odloučení už řadu týdnů, zůstal v původním pavilonu se svými dvěma dospělými syny. Ti už by v žádném případě se skupinou zůstat nemohli. A kupodivu to zvládá dost dobře,“ popisuje Bobek.

„Nečekali jsme, že to bude probíhat až takhle dobře. Možná to souvisí i s tím, že je velmi konzervativní. Svým způsobem by pro něj mohlo být horší, že opustí svůj domov a půjde někam do neznámého prostředí. Teď zůstal tam, kde je zvyklý a má tam alespoň část své rodiny,“ vysvětluje ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Rezervace Dja

Nový pavilon goril se nachází v horní části zahrady a je koncipovaný tak, aby návštěvníkům poskytl zážitek cesty Kamerunem. Kromě goril nížinných si v něm budou moci prohlédnout expozici křečkomyší obrovských a kaloňů plavých, osináků afrických nebo talapoinů severních. Skupině gorilích samců budou dělat společnost kočkodani Brazzovi, rodinnou skupinu goril v čele s novým samcem Kisumu doplní guerézy pláštíkové.

Spolu s pavilonem, který ponese název Rezervace Dja, by měl návštěvníkům začít sloužit také nový vchod do areálu zoo.