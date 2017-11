Zpěvačka Zelenková: Prezident je chytrý a vzdělaný muž, ale obklopil se špatnými lidmi

Prezident Miloš Zeman je velice chytrý a vzdělaný muž. Nemá ale kolem sebe dobré lidí, nejsou mi sympatičtí, říká v rozhovoru s Barborou Tachecí v pořadu Osobnost Plus zpěvačka Jitka Zelenková. Státní vyznamenání by pak podle ní měli nejvíc dostávat lékaři, vědci a lidé, kteří se opravdu zasloužili. Rozhovor Praha 15:15 5. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Jitka Zelenková | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Sledovala jsem většinou všechna předávání státních vyznamenání od všech prezidentů. Každé bylo jiné a mám k tomu zvláštní vztah. Když jsou to blízcí lidé, tak jim to samozřejmě přeju, protože vím, že jsou šťastní. Těžko se mi to říká, ale podle mého názoru by to měli nejvíc dostávat lékaři, vědci a lidé, kteří se opravdu zasloužili,“ přibližuje zpěvačka Jitka Zelenková ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Spisovatelé, malíři a tak dále. Říkám si, že jsme trochu komedianti. Ale zase lidé, kteří jsou známí a lidé je mají rádi, si to zaslouží. Mám k tomu rozporuplný vztah,“ dodává.

A chtěla by si také někdy dojít pro státní cenu? „Ne, že bych si pro to ráda nešla. Takhle to není. Ale netoužím po cenách jako takových,“ podotýká Zelenková.

Nechci se do Zemana zamotat

„Je to hrozně těžké. Někteří lidé, kteří nejsou hloupí, říkají, že je to slušnost. A musím se také zamyslet nad tím, že třeba syn Věry Špinarové, ke které jsem měla báječný vztah, řekl, že ona by s tím nesouhlasila,“ říká k tématu převzetí státního vyznamenání.

„Nikdy jsem se v té situaci neocitla, dívala jsem se na to jako divák. Nechci se do politiky zamotat a nechci se zamotat do současného prezidenta,“ vysvětluje zpěvačka svou zdrženlivost v oblasti současného politického dění.

„Prezident je velice chytrý a vzdělaný muž, mluví spatra. Ale myslím, že nemá kolem sebe dobré lidi. Nejsou mi sympatičtí. Tento chytrý a vzdělaný muž, jako kdyby dělal schválnosti. A to já nemám ráda,“ upřesňuje svůj názor na českou hlavu státu Zelenková.

Proplouvám

Zpěvačka pak kriticky hodnotí vliv šoubyznysu ve svém životě. „Určitě poznamenaná jsem. Člověk třeba takzvaně proplouvá, nechá si některé věci líbit, neříká některé věci na rovinu, aby si někde třeba neublížil. Mám po mamince extra vyvinutý šestý smysl a někdy si říkám: Tohle bych si měla rozmyslet. Takže proplouvám,“ popisuje.

„Za minulé doby jsem měla takových nelehkých pár let, kdy jsem odcházela od orchestru Ladislava Štaidla. Začala jsem být tlačena do projektu s Ivetou Bartošovou a Michalem Penkem, abychom dělali v triu. V té době už jsem ale měla vybudovanou sólovou dráhu, kterou jsem si budovala docela těžko,“ vzpomíná.

„Narážela jsem tehdy na to, že zpívám moc pomalé a romantické písničky a že se to nehodí do Lucerny. Moc jsem o to bojovala. A když jsem to už měla a byla jsem ráda, že se to daří, tak jsem byla vybízena k tomuto projektu. Řekla jsem, že to dělat nebudu. A strašně jsem narazila, že teda ať si jdu, ale ať počítám s nebezpečím. A já jsem šla,“ mluví zpěvačka otevřeně o své kariéře.

Politicky jsem se neúčastnila

Celoživotně vzhlíží Zelenková k Martě Kubišové. Poprvé se s ní setkala v roce 1968 v divadle Rokoko.

„Byla jsem ve zvláštní pozici, protože Darek Ostřel jako ředitel Rokoka mi dal nabídku hned po maturitě. Přišla jsem do Rokoka v osmašedesátém, kdy Marta Kubišová ještě zákaz neměla a já jsem k ní úplně vzhlížela a alternovala jsem se s ní ve Filosovské historii,“ vypráví zpěačka.

„Pokud jde o samotnou ruskou invazi, nic jsem nečekala, protože jsem politicky vůbec nepřemýšlela. Byla jsem v šoku, samozřejmě jako každý. Hodně jsem myslela na to, že jsem v Rokoku a na: Ježíš, to je hrozný, co se to děje. Ale u toho bych možná skončila. Všechno jsem vnímala jen zprostředkovaně, vůbec jsem se neangažovala,“ vzpomíná v rozhovoru v rozhovoru s Barborou Tachecí v pořadu Osobnost Plus zpěvačka Jitka Zelenková.