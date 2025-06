Zprávy na sociálních sítích nemusí být soukromé. Není od věci používat přezdívku, radí Antivirus

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud si píšete s lidmi v uzavřené skupině, není vyloučené, že někdo z této skupiny nebo dokonce samotná síť zprávy později nezveřejní, říkají redaktoři pořadu Antivirus

Skupina výzkumníků z univerzity Minas Gerais v Brazílii stáhla zprávy z asi deseti procent veřejných serverů na sociální síti Discord. Částečně je anonymizovali a následně zveřejnili. „Vše obhajují tím, že se jedná o data cenná pro výzkum politiky, mentálního zdraví nebo robotů, kteří na síti působí,“ přibližuje redaktor Jan Cibulka.

Výzkumníci ze zpráv odstranili jména uživatelů a jejich identifikační čísla zašifrovali způsobem, že nejdou převést zpět. „Nicméně je díky tomu možné propojit zprávy, které napsal jeden člověk. A vědci se hájí tím, že šlo o zprávy z veřejných skupin,“ objasňuje redaktora Jana Magdoňová.

Porušení pravidel

Novinářům ze serveru 404Media Discord napsal, že celou věc vyšetřuje a že ke stahování uživatelských dat takovýmto způsobem by podle něj bylo nutné mít písemné svolení společnosti. „A přestože výzkumníci anonymizovali zprávy, je to podle Discordu porušení pravidel sítě“.

Pro nikoho asi není příjemné, když se jeho zprávy i deset let staré a bez jeho vědomí stanou součástí nějakého veřejného balíku dat na internetu. I když šlo o části sociální sítě určené pro veřejnost, účastníci diskuzí si psali mezi sebou a nečekali, že se pak objeví mimo Discord. „Navíc spousta z nás už si třeba za svými deset let starými názory a příspěvky moc nestojí.“

Kdo Discord používá?

Discord bylo na začátku diskusní fórum hlavně pro lidi, kteří hrají počítačové hry. Dneska už mají discordové místnosti třeba i média, firmy, podcasty. Ale hráčská komunita je tam pořád velmi silná, z toho plyne, že tam často diskutují i děti. I jejich zprávy jsou součástí zveřejněného balíku dat.

„Nepoužívejte profilový obrázek, na kterém máte obličej“

„Dívali jsme se do článku, který brazilští výzkumníci spolu s daty zveřejnili. Nevypadá to, že by se otázkou věku uživatelů vůbec zabývali,“ říká Magdoňová.

Zprávy na sociálních sítích obvykle soukromé nejsou. I pokud si píšete s lidmi v uzavřené skupině, není vyloučené, že někdo z této skupiny nebo někdo zvenku nebo dokonce samotná síť, zprávy později nezveřejní.

Profilový obrázek?

„Tomuhle může zabránit jen koncové šifrování, to ale sociální sítě obvykle nenabízí nebo jen u chatu jeden na jednoho. I to se ale může v čase změnit. Například když někdo z účastníků diskuse pozve do debaty AI robota, jak to teď umožňuje Whatsapp od společnosti Meta,“ nastiňuje Cibulka.

Pokud se nechcete připravit o debaty na sociálních sítích, není od věci používat místo skutečného jména přezdívku, kterou znají jen vaši kamarádi.

„Taky nepoužívejte profilový obrázek, na kterém máte obličej. A trochu více soukromí může přinést i to, pokud si pro používání sociální sítě vytvoříte novou emailovou adresu, ze které nebudete snadno poznatelný či poznatelná,“ doporučuje Magdoňová. A Cibulka uzavírá: „Rozhodně vždy mít na paměti, že pokud něco napíšete na internet, jen těžko to dáte pryč. A může se to tak objevit i po řadě let.“