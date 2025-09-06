‚Způsob, jak jim poděkovat a něco vrátit.‘ U Kutné Hory se konal první festival hry Kingdom Come
Na první oficiální fanouškovský festival Kingdom Come: Deliverence v sobotu v Malešově u Kutné Hory přijelo mnoho lidí ze zahraničí, často v kostýmech. Vyprodaná akce pro 2500 lidí byla zároveň i poděkováním pro komunitu kolem hry, kterou fanoušci v roce 2014 zásadně podpořili ve financování, řekl v sobotu mluvčí Warhorse Studios Tobias Stolz-Zwilling. Pokračování Kingdom Come: Deliverance vydalo Warhorse Studios na začátku letošního února.
Fanoušci hry mohli v sobotu vidět třeba koně ve středověké výstroji, ukázky střelby z kuše a z luku, mohli si také vyzkoušet hru na středověké hudební nástroje, napsat středověké písmo a zahrát si tematické únikové hry. „Je to pro nás způsob, jak jim poděkovat, jak něco vrátit,“ uvedl Stolz-Zwilling.
Podle něj počítačové hry stále nejsou považované za mainstreamové způsoby zábavy jako třeba film a hudba, ale právě hry jako Kingdom Come to pomáhají měnit a lidem ukazují, že mohou být víc než jen tupá zábava, ale mohou také inspirovat.
Na festival přijela například Ola Puchala z Varšavy. „Festival je úžasný, opravdu stálo za to sem cestovat sedm hodin a potkat ostatní lidi a stát se součástí komunity,“ řekla. Přijela ve vlastnoručně vyrobeném kostýmu jedné z postav hry, která se jmenuje Racek Kobyla a je inspirovaná skutečnou historickou postavou šlechtice.
Další návštěvník, Zijie Zhang z Číny, měl na sobě středověkou zbroj vážící 40 kilogramů. V první hře Kingdom Come: Deliverence ocenil autenticitu, ale druhou má raději. „Druhá má velmi dobrý příběh, hratelnost i dobrou atmosféru,“ řekl.
‚Spořádaní lidé‘
Prodej vstupenek začal 1. srpna, vyprodány byly za měsíc. Podle Anny Lánské z pořadatelského týmu není vyloučeno, že by se mohl v příštím roce festival zvětšit, ale je to otázka dalších jednání.
„Obecně fanoušci Kingdom Come: Deliverence jsou strašně trpěliví, milí a spořádaní lidé, takže my víme, že to bude vždycky pro obě strany, jak pro organizátory, tak i pro ně příjemné,“ dodala.
Kvůli festivalu byly posílené spoje veřejné dopravy, připraveny byly kyvadlové autobusy a parkoviště. Návštěvníky očekávala i Kutná Hora. Podle jejího starosty Lukáše Seiferta (ODS) to pro město přináší příležitost pro místní živnostníky a podnikatele, řekl ve čtvrtek.
Hra Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v ní objevují krajinu Českého ráje, Kutné Hory a jejího okolí. Malešov samotný je také ve hře, návštěvníci si to tedy v sobotu mohli prohlédnout, jak vypadá ve skutečnosti.