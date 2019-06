Bezzubá ústa jako známka krásy? V části Kapského Města si lidé dobrovolně nechávají trhat řezáky

Na předměstí Kapského Města lze často potkat lidi všeho věku bez předních zubů. Nejde o žádný zdravotní problém, ale o tradici. Takzvaný úsměv z Cape Flats, podle názvu předměstí, je specifický právě pro tuto oblast Jihoafrické republiky, kde se bezzubá ústa považují za známku krásy, a to u mužů i u žen. Kapské Město 13:09 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejde o otázku generace ani pohlaví. V Cape Flats jsou bez zubů starci, matky rodin i mladíci. (ilustrační foto) | Foto: Graham Crumb | Zdroj: Wikimedia Commons

Podle serveru franceinfo se ti, kdo si dobrovolně nechali vytrhnout zcela zdravé přední zuby, považují za přitažlivější než předtím. Nejde o otázku generace ani pohlaví. V Cape Flats jsou bez zubů matky rodin i mladíci. Žena jménem Wedaad si nechala naprosto zdravé řezáky vytrhnout, když studovala na střední škole, a ničeho nelituje.

„Nechala jsem si odstranit přední zuby, bylo jich šest. A nenechala jsem si nasadit umělé. Udělala jsme to, protože je to zde populární. Cítíme se krásnější, svůdnější,“ řekla.

Zatímco jí zuby chybějí permanentně, mnozí z těch, kdo se pro podobný krok rozhodli, si nechali udělat nasazovací náhradu, takže se mohou rozhodnout, kdy úsměv z Cape Flats použijí, a kdy ne. Další variantou je náhrada v podobě zlatých nebo stříbrných zubů. To je právě největší trend mezi místními míšenci.

‚Zvyk přivezli otroci‘

Zvyklostí se na vědecké úrovni zabývá Jacqui Friedlingová z univerzity v Kapském Městě. „Historicky se vytrhávání předních zubů praktikovalo i jinde v Africe s cílem označit členy etnické skupiny. Sem, do Kapského Města, tento zvyk podle všeho přinesli přivezení otroci. I dnes je to forma identifikace. U mladých se to chápe jako rituál vstupu do komunity,“ řekla Friedlingová.

I když zvyk převládá mezi černochy, není omezen jenom na ně. Někdo se domnívá, že se zde projevuje vliv pouličních gangů, které tuto praxi zpopularizovaly. Jiní věc vysvětlují ze sexuálního pohledu a chybějící část chrupu označují za „propast vášně“.

Existuje ale určitá skupina „bezzubých“, která svého kroku lituje, jelikož zbývající zuby ztrácejí pevnost, v nejhorším případě vypadávají. Přesto je nezvyklý úsměv v Cape Flats stále v módě.