Moc lásky škodí. Mazlíčkům prospívá empatie a dostatek času, doporučuje zvířecí psycholog

Zvířecí psychologie je poměrně mladá věda. „Když jsem studoval, tak to nebyl ani nepovinný předmět," vzpomíná zvířecí psycholog Alexander Skácel. „Řada veterinářů se na nás dodnes dívá trochu skrz prsty. Na agresi nebo depresi se nedá sáhnout jako na žlučníkové kameny," uznává.

Moc lásky ke zvířeti podle Alexandra Skácela škodí. „Vídám často, jak paní skoro umačká ratlíka v náručí. Nebo si pes pšoukne a běží se za veterinářem. Nebo když má pes šatičky třeba na svatbě. A barvení drápů kočkám? Je to prostě komerce,“ vyjmenovává negativní příklady.

„Pokud nasadím obleček psovi a toho to neobtěžuje, cítí se komfortně, tak nad tím přivřu oko. Ale pokud se v tom zvíře necítí dobře, čtyři hodiny se ani nenají a bojí se pohnout, tak to mi vadí hodně. Protože to zvíře je na nás prostě odkázané,“ upozorňuje zvířecí psycholog.

Uznává ale, že hranice je poměrně vágní. „Na prvním místě je to empatie. To, co ji znesnadňuje, je časový stres,“ zdůrazňuje.

Ten nastává v případě, kdy se majitelům psa změní životní podmínky, nastane třeba rozvod nebo se do rodiny narodí dítě.

To hlavní pro zvíře je kvalitní strava a dostatek pohybu. „Jestli někdo kouří psovi pod nos v bytě? Mají si to zařídit tak, aby k tomu nedošlo. A nejde ani nutit krysaříka, aby denně ušel kolem 10 kilometrů,“ dodává Skácel.

Jak se zvíře přirozeně chová

Veterináře by měli majitelé vyhledat ve chvíli, kdy se jejich zvíře chová jinak a nezvykle.

„Když pes uvidí hárající fenu, tak je jasné, že se chová jinak. Ale když třeba náhle na majitele zavrčí, tak je potřeba to hned řešit,“ zdůrazňuje zvířecí psycholog.

Už z chování v ordinaci může odborník leccos odhadnout. „Díváme se na zvíře, zatímco mluvíme s majitelem. Někdy to není jednoduché, když je potřeba udržovat s majitelem kontakt. Ale minimálně ze začátku je fajn, když se pes nebo kočka volně pohybuje a majitel ho neovlivňuje a já vidím přirozené projevy.“

V ordinaci se také odborník snaží zjistit, jaký spolu mají majitel a zvíře vztah a jak na sebe nereagují.

Skácel ale už vlastní ordinaci nemá. „Jako pro psychologa je lepší vidět zvíře v jeho přirozeném prostředí a sledovat jeho chování v doma. Není tam takový strach a úzkost jako v ordinaci,“ vysvětluje.

