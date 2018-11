Superhrdinové dávají dětem pocit, že násilí může být ospravedlnitelné, varují vědci

Na konferenci Americké akademie pediatrů zazněly výsledky studie zaměřené na agresivitu filmových superhrdinů. Podle autorů páchají víc násilí než jejich protivníci. Studie, na které se podíleli odborníci z oblasti pediatrie, nebyla ještě schválena recenzovaným časopisem, její výsledky proto nemusejí být směrodatné. Praha 18:21 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Superhrdinové páchají víc násilí než jejich protivníci, zjistili odborníci | Foto: Freemant Ent.

Američtí pediatři sledovali superhrdinské filmy z let 2015 a 2016 (například X Men: Apocalypse, Batman: The Killing Joke nebo Avengers). Spočítali přitom, že klaďasové v jednotlivých snímcích spáchali víc násilných činů než záporáci.

Konkrétně to v desítce sledovaných filmů vycházelo na 2200, zatímco u záporných hrdinů se toto číslo pohybovalo kolem 1700. Výzkum vedl profesor John Muller z Penn State College of Medicine.

Násilí pro větší dobro

Kladní hrdinové samozřejmě v rámci příběhu jednají hlavně tak, aby ochránili ostatní. Proto je k nim tato statistika možná trošku nespravedlivá.

„Jsou to přece jen filmy, kde figurují docela velké válečné konflikty. Ve filmech, jako je Batman vs. Superman, je to podle mě zase dáno tím, že kladní hrdinové se skrze manipulaci padoucha dostávají do velmi krajních situací, kde občas není jiná možnost,“ myslí si znalec komiksů Ondřej Čížek.

Přesto ale někteří vědci varují, že agresivní chování kladných hrdinů může dávat dětem pocit, že násilí je v případě konání dobra ospravedlnitelné.

Ondřej Čížek nicméně připomíná, že v komiksových snímcích se objevují i silné morální zásady. Byť samozřejmě existují i hrdinové jako například Deadpool, u kterých je nutné vnímat obrovskou míru nadsázky.

„To je něco dost podobného jako filmy Quentina Tarantina. On také neoslavuje násilí, ale využívá ho efektivně pro to, aby něco sdělil,“ dodává Čížek.