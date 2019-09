V kufru neprůstřelná vesta a fotbalový chuligán. Do výzvy tetris challenge se zapojila i policie

Věci vyrovnané v úhledných řadách a v jejich blízkosti ležící člověk. Sociální sítě v posledních dnech plní fotografie patřící do takzvané #tetrischallenge, které úhledně srovnanými předměty odkazují k populární videohře. Zapojují se do i ní členové bezpečnostních složek. Na internetu se tak nyní zájemci mohou podívat třeba na to, co v autě vozí běžná policejní hlídka.

Praha 13:40 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít