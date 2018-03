Už před 100 lety se bilo na poplach ve vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem, upozorňuje ukrajinistka

Konflikt na východní Ukrajině trvá již čtvrtým rokem a platné příměří je neustále porušováno. Ukrajinský parlament podle listu Kyiv Post přijal zákon, který označuje Rusko za agresora, jenž okupuje části Ukrajiny a vládne na nich prostřednictvím okupačních úřadů. „Kyjev tamním obyvatelům pomoci nemůže, protože území nekontroluje. Podle mezinárodního práva za okupované území nese odpovědnost okupant,“ říká ukrajinistka Lenka Víchová. Video Praha 16:30 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak ale dodává, Rusko nadále tvrdí, že na těchto územích není přítomno. „Čas od času se objeví informace, že dorazil humanitární konvoj, ale už to nejsou desítky nákladních aut. Není to potřeba, mezi východem Ukrajiny a Ruskem se může normálně obchodovat,“ upozorňuje.

Lidé také každý den přecházejí frontovou linii, aby si nakoupili nebo vyzvedli důchody. „Zůstali lidé, kteří nemohli, nebo nechtěli odjet. Chudý vesničan nemá stejné možnosti jako intelektuál z Doněcka, který se může přestěhovat kamkoli a pokračovat ve své práci,“ připomíná.

Jeden mrtvý titulek neudělá

Do obou separatistických republik se postupně vrací lidé, zejména ti, kteří utekli před horkou fází války. Právě terminologie ale není jednoznačná, například Ukrajina dlouho používala označení protiteroristická operace.

„Když vám nikdo nevypoví válku, tak těžko můžete použít své ozbrojené síly. Proto se to nazývalo protiteroristická operace, na počátku ale nesla všechny její známky, protože tehdy Slovjansk a další města obsadily teroristické skupiny Igora Girkina. Tehdy ještě na ukrajinské území nevstupovaly ruské síly,“ zdůrazňuje Víchová.

Rusko si podle ní nemůže dovolit, aby se ze situace stal zamrzlý konflikt. „U nás se o něm moc nemluví, a proto to v nás vzbuzuje pocit, že je zamrzlý. Je to tlející konflikt, každý den se bojuje a skoro každý den umírají ukrajinští vojáci. Loni to byly dvě stovky mrtvých a jednou tolik raněných,“ uvádí.

„Naše politická reprezentace se o Ukrajinu moc nezajímá, ale to platí i pro naše nejbližší okolí. Z našich médií to může vypadat, že je zapomenuta, ale Ukrajinci ten pocit nemají, protože tam se dveře nezavřou. Na rozdíl od 20. let minulého století tentokrát mají spojence,“ uzavírá Víchová.