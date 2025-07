Američané konečně objevili lák z okurek

Když jsem se připravovala na téma láku z okurek, vybavila se mi filmová scéna z dob totality. Ráno z postele vstane chlap, který celou noc pařil v hospodě. Poškrábe se na upoceném tílku a sáhne po třílitrové sklenici zpola plné rychlokvašek a vypije lák. Gastroglosa Dagmar Heřtové New York 9:10 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po ochutnání domácí limonády z okurkového láku se setkáte se smíšenými dojmy | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Scéna je mi protivná, ale jako úvod k podobnému tématu dobře poslouží. Lák z okurek totiž může pomoci při kocovině díky obsahu elektrolytů, zejména sodíku a draslíku. Díky nim dojde k rehydrataci těla a obnově rovnováhy tekutin po jeho devastaci způsobené nezřízeným pitím alkoholu.

Jsem si jistá, že tohle určitě nebylo motivací řetězce rychlého občerstvení Popeyes, aby pět let v laboratořích zkoumali, jak vyrobit limonádu z láku, a nakonec ji s celým menu vyzkoušeli v New Yorku.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.

Možná byli částečně inspirováni zdařilou komedií Americká nakládačka, která vtipně a s nadsázkou ukazuje objevení nakládaček v New Yorku.

Lák z okurek

Lák z nakládaných okurek („pickle brine“) je běžně vnímán jako vedlejší produkt. Ovšem většina z nás postřehla, že nabyl na popularitě jako samostatná ingredience s kulinární i funkční hodnotou.

Pro jistotu uvedu pár příkladů a začnu v jižních státech USA, kde je populární tzv. Pickleback, což není nic jiného než panák whiskey následovaný panákem láku. Mrazí mě z toho v zádech, ale když to někomu chutná, proč to zatracovat. Lák z okurek se používá i v koktejlech, přidává se do Bloody Mary, Martini nebo do pivního koktejlu Michelady místo citronové šťávy či olivového nálevu.

Hodí se k marinování zejména kuřecího a vepřového masa nebo tofu. Lák funguje jako změkčovač masa díky octu, soli a koření. Redukovaný lák s trochou cukru a medu se hodí na glazování, na grilovaném mase nebo zelenině totiž vytvoří sladkokyselou glazuru.

Je výborný pro dochucování jídel, třeba do bramborového salátu, kterému pár lžic láku dodá výraznější kyselost. U anglického salátu Coleslaw může nahradit část octa nebo citronové šťávy.

Pokud budete připravovat ďábelská vejce lze přimíchat lák do žloutkové náplně a získat tak výraznou kyselost. Někteří gurmáni lák často používají jako tajnou ingredienci do tataráku a tím získávají komplexnější chuť. Objevit se může i v barbecue omáčce nebo šťávě na pečení masa.

Okurkové experimenty

Doslechla jsem se, že v USA se testuje přidání láku s vodou do slaných těst pro extra fermentovanou chuť – jde konkrétně o těsto na chléb. Doufám, že se podobnému experimentu nebude dařit, neuchytí se a tím se snad ani nedostane do našich končin.

Lák se ale dost dobře uchytil při opakovaném nakládání („Quick pickling“), jako třeba cibule, mrkve, červené řepy a fazolek. To vše lze rychle naložit do již použitého láku a uchovat několik dní v lednici.

Přidání do kvašené zeleniny poslouží i jako fermentační doplněk, neboť urychluje samotnou fermentaci. Pokud vám při vaření zbude třeba česnek či cibule a zároveň přebývá lák od okurek, klidně je do láku ponořte, vydrží překvapivě déle.

Lák má i další nečekané využití, třeba jako přírodní sportovní nápoj při dlouhých bězích nebo vytrvalostních závodech kvůli obsahu elektrolytů (sodík, draslík, ocet). Údajně umí zmírnit i kašel, neboť obsahuje množství octa, který působí jako přírodní sirup.

Jisté množství láku zklidní žaludek, posílí imunitu a dokonce může zmírnit bolest v krku, pokud se použije jako kloktadlo.

Do gastronomie patří i neobvyklé, ale praktické využití. Lákem se dají čistit měděné předměty, třeba vaše milované měděné hrnce. To jsem bohužel prakticky neodzkoušela, neboť mám zatím jenom ten lák…

Může prospět i rostlinám milujícím kyselou půdu. Tady bych ovšem byla v dávkování opatrná.

Pickle Lemonade od Popeyes?

Řetězec rychlého občerstvení Popeyes spustil v dubnu letošního roku experiment s kyselými okurkami. Vše zatím zkušebně probíhá v pobočkách v New Yorku a potrvá, dokud bude zájem. Pokud budou provozovny brány útokem zákazníky kyselých chutí, rozšíří se nabídka i dál. Pokud ne, půjde jen o krátký život dobré věci – alespoň zde, protože my už o láku z okurek víme své.

Nové menu restaurace Popeyes je rájem pro milovníky okurek, od sendvičů s koprem až po limonádu. Zahájení prodeje 1. dubna působilo jako žert, a tak není divu, že se musel k celé věci vyjádřit i mluvčí společnosti: „Ne, tohle není aprílový žert. Je to velmi, velmi reálné. Důležité je, že to není jen nějaké jídlo s okurkami.“

Viceprezidentka pro kulinářství v Popeyes, šéfkuchařka Amy Alarconová, byla citována v časopise Food & Wine: „Jsme milovníci okurek, takže chápeme, že jich nikdy není dost. Tato řada plná okurek byla vytvořena tak, aby v každém soustu zajistila dokonalou rovnováhu křupavé textury, živé kyselosti a našich světoznámých louisianských chutí. Pokud milujete naše kuře, zamilujete si i okurku.“

Co si objednat?

V menu najdete sendvič Pickle Glaze Sandwich, který Popeyes popisuje jako „slanou variaci ikonického kuřecího sendviče Popeyes“. Obsahuje kuřecí maso obalené v pikantní glazuře s okurkovou příchutí, doplněné silně nakrájenými okurkami a podávané na opečené briošce.

Dále existují křidélka Pickle Glaze Bone-In Wings, která prý poskytují „dokonalou rovnováhu pikantní pálivosti a slané chuti v každém soustu“, spolu s Pickle Glaze Boneless Wings, která nabízejí veškerou křupavost a chuť, to vše bez kostí.

V nabídce jsou samozřejmě i smažené okurky, obalené v typickém koření Popeyes a smažené dozlatova, podávané s krémovou rančovou omáčkou. A aby byla zodpovězena úvodní otázka o limonádě, nabídnu popis společnosti: „Jde o sladko-slanou limonádu naplněnou pravou šťávou z okurek.“

Odpověď je strohá, jasná – a její pokračování je na každém zákazníkovi. A konečně i na nás. Bude asi nejlepší si takovou limonádu připravit doma a předejít všem konspiračním teoriím.

Domácí limonáda z láku

Musím předem podotknout, že po ochutnání se setkáte se smíšenými dojmy. Někomu z vašich letních hostů na zahradní party bude chutnat a prohlásí, že jde o osvěžující sladko-slanou jízdu. Jinému se protáhne obličej, neboť mu výsledná chuť přijde příliš kyselá a výrazná.

Já za sebe dodám, že mi chutná, že je osvěžující a kdo neochutná, určitě prohloupí. Po několika zkušenostech mohu dokonce tvrdit, že pro milovníky slano-kyselých chutí to bude přímo návyková záležitost.

Připravila jsem pro vás recept na jednoduchou domácí limonádu, která pozvedne vaše grilování na novou úroveň. Stačí k tomu čerstvé ingredience, pár minut času a máte nápoj na letní konverzaci o jídle.

Limonáda z okurkového láku Základní recept (4 porce): ½ hrnku citrónové šťávy

¼ hrnku okurkového nálevu

1 hrnek vody

2 lžíce cukru nebo medu

led, případně perlivá voda

volitelné ozdoby: kolečko okurky, kopr nebo pikantní koření Postup je jednoduchý, vše promícháme, nalejeme do sklenic, nazdobíme a vychutnáme.

Raději zpomalte i odvážlivce! Ať každý začne opatrným usrknutím, než vše zakončí plnými doušky.