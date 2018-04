Antioxidanty, vlákniny, vitamíny. Zachrání nás zdravá výživa?

Možná i vy čas od času podlehnete lákavým reklamním sloganům a necháte se zlákat ke koupi nějaké zaručeně zdravé tyčinky nebo nápoje. Rovněž takzvané superpotraviny jsou stále velmi oblíbené, slibují, že zabrání civilizačním chorobám, očistí tělo a zdravý životní styl se bez nich neobejde. Jenže zachrání nás určitě? Neupínáme se k nim tak trochu slepě? Glosa Pavla Maurera Praha 15:16 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Brooke Lark | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Jednou jsem si koupil v Americe, v takovém tom vystajlovaném obchodě se zdravou výživou, jakousi super speciální šťávu.

Schválně si teď přečtěte, co všechno je napsáno na obalu tohoto magického nápoje, který nám slibuje neuvěřitelně zdravý zážitek. Je na něm výrazný slogan: Zahrada vůní, pak že je to energetický elixír, navíc energie rostlinného původu a super potravina pro wellness.

Dále nápoj oznamuje, že vše je lisováno za studena, a je tam také probiotická kultura. Pak konečně na obalu uvádí, z čeho se skládá obsahově. Jsou tam áronie, ostružiny a výtažek z amazonské guayusy. Abych to trochu přiblížil – z listů guayuasy se připravuje kofeinový nápoj, který má stimulační účinky.

Co se týče áronie, to je jinými slovy černý jeřáb, který je velmi ceněn jakožto významný zdroj vitamínů a tříslovin. Áronii se také přezdívá královna antioxidantů.

Pak na tom zázračném nápoji je ještě na etiketě natištěno, že má i další bonusy – je košer, vegan, bezlepkový, není z GMO (geneticky modifikovaných plodin) a je v plastové lahvi BPA free, což znamená, že je vyrobena z trochu zdravějšího plastu, než jsou ty plasty ostatní.

Zdraví nikdo garantovat nebude

No, díky bohu. Tak já jsem samozřejmě chvilkově a přechodně podlehl této mediální masáži a vypil hned dvě lahvičky. Myslete si o mně, co chcete, ale člověk má zkoušet nové věci. Já moc dobře vím, že nemám zaručeno, že po tomto elixíru budu navždy zdravý a šťastný. Že ten super chutný lektvar pročistí moje zhýralé tělo a současně mě nabije obrovskou energií do dalších dnů.

Ale proč bych to neměl vyzkoušet? Vždyť testovat nové značky piva, vína, minerálky nebo třeba sýrů – to je přece nádherné a lidské! A teď si ještě představte, že se dokonce můžeme na chvíli nechat unést představou, že nám tyhle experimenty třeba skutečně zlepší naši tělesnou schránku. Kdo by neodolal?

No, a pokud je to aspoň trochu zdravé, tak jsem připraven čas od času za takový nápoj utratit kus výplaty! Jenže, svět je v těchto ohledech trochu krutý, on nám totiž nikdo nikdy stoprocentně žádné věčné zdraví garantovat nebude!