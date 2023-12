O bramborovém salátu. Už zase?!

Věřím, že články o bramborovém salátu a recepty na něj by jenom u nás vydaly na kuchařskou knihu s názvem 1000+1 recept na český vánoční salát. Na knihu plnou místních odlišností, rad, tipů, zaručených nápadů, vzpomínání na kulinářské umění babičky, maminky, vychvalování partnerů a zaručeně tajných receptů na bramborový salát, o kterém ještě nikdy nikdo neslyšel, natož aby si ho někde přečetl, jak se na starý rodinný recept sluší a patří. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 7:00 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přednosti bramborového salátu jsou lahodná chuť a stravitelnost | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Uznávám, že se takové populární věci nelze vyhnout. Proto se i já dnes opět pustím do slavného salátu a na závěr zabruslím až do Chorvatska.

Dagmar Heřtová

recepty.

Vím, není léto, moře je chladné, fouká tam studený vítr, ale uvidíte, že se to vyplatí. Jak jinak než kvůli bramborovému salátu.

Zakořeněná tradice

Bramborový salát není jenom českou a slovenskou výsadou. Je hojně oblíbenou záležitostí jak o svátečních vánočních dnech, tak i v běžném vaření. Teď však nastal čas na přemýšlení o štědrovečerní večeři.

Podobně jako my a naši východní sousedé připravují salát i v Polsku, většinou je podávaný k rybě a je tradiční součástí Wigilie, jak se vánočním svátkům říká.

V Maďarsku je bramborový salát také oblíben, většinou se podává k masům. Podobně jako Chorvatsko je na tom i Slovinsko, kde je salát pevnou součástí Vánoc. Rakousko a Německo je na tom podobně jako my.

Existuje zde dost regionálních variant, mnohdy i s majonézou, a podává se ke klobáskám či jiným masným výrobkům. Pokud je salát bez majonézy, stačí olej a ocet a ochucovadla.

Ve Španělsku jsou bramborové saláty hodně oblíbené, přidává se mrkev, hrášek, nakládaná okurka, vejce, ale často i tuňák.

Italské saláty jsou podobně lehké jako ten, který si připravíme dnes. Ale lokálně do něj přidávají i salám, cherry rajčátka, černé olivy, mozzarellu a na závěr i sušený tymián.

K vařeným bramborům stačí čerstvé bylinky jako bazalka nebo petržel, olivový olej a octová zálivka. Francouzi si neodepřou dijonskou hořčici, bylinky, někdy kapary a místo majonézy ančovičky.

Je patrné, že bramborový salát je součástí většiny kuchyní nejenom na našem kontinentě. Je oblíbený, má nepřeberné množství lokálních receptů vycházejících z historie, možností a zvyků.

Jak jsem slíbila, vydáme se v zimě do oblíbených chorvatských letovisek i do vnitrozemí a připravíme si jednu z variant vánočního bramborového salátu.

Bramborový salát z Chorvatska

Původně se salát připravoval pro letní grilovačky, které jsou v prosluněném Chorvatsku velmi oblíbené, servíroval se tedy ke grilovanému masu a k rybě. Je lehký, studený a lahodný.

Podle velikosti se brambory do salátu krájí na čtvrtky nebo plátky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

To vše napovídá, že by se vlastně hodil i ke smaženému řízku a oblíbenému vánočnímu kapru. A on se opravdu náramně hodí, navíc je z končin, které voní a chutnají Středomořím, kde nechybějí přívlastky jako lehká strava, kvalitní suroviny, jednoduchá příprava, lehce stravitelné jídlo, málo ingrediencí a olivový olej.

Než začneme, doporučuji si přečíst osm tipů, které se v Chorvatsku předávají s receptem jako jeho nedílná součást.

1. Snažme se vybrat salátové brambory stejné velikosti.

2. Dovolím si připomenout, že na salát se hodí brambory varného typu A.

Ony se nám totiž nerozvaří a jejich dužina zůstane pevná a jemná.

3. Hodí se i červené brambory, které jsou hutnější a lépe drží tvar. Ideálně je vaříme ve slupce.

4. Při vaření je vložíme do studené vody, tak, aby byly zcela ponořené. Díky postupnému ohřívání budou stejnoměrně uvařené.

5. Do vody přidáme lžičku soli, získáme tím lepší chuť.

6. Cibuli a dresink si připravíme před uvařením a ingredience přidáváme hned po oloupání. Horké brambory lépe vstřebají všechny chutě.

7. Hotový salát zakryjeme pokličkou a necháme 30 minut odpočívat, dresink tak ochutí všechny brambory.

8. Salát můžeme jíst teplý, nebo při pokojové teplotě.

Bramborový salát servírujte teplý nebo při pokojové teplotě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

Ingredience:

1,5 kg salátových brambor stejné velikosti, vařit ve slupce

2 lžičky mořské soli

1 menší červená cibule, nakrájená nadrobno

½ šálku olivového oleje

1 lžíce bílého vinného octa

1 stroužek jemně nasekaného česneku

½ lžičky bílého pepře nebo i barevný pepř



Postup:

Vybrané brambory plně ponoříme do hrnce se studenou vodou a přidáme lžičku soli. Vodu přivedeme do varu, hrnec přikryjeme pokličkou a vaříme asi 30 minut. Uvařené brambory musí jít lehce propíchnout vidličkou.

Zatímco se brambory vaří, pustíme se do další přípravy. Červenou cibuli oloupeme a najemno nakrájíme. Poté připravíme dresink smícháním olivového oleje, octa, česneku, soli, pepře a vše prošleháme vidličkou, tím ingredience dresinku důkladně spojíme.

Brambory se nám už uvařily, stáhneme je tedy z ohně, oloupeme a ještě horké, budeme opatrní, nakrájíme na silné plátky. Podle velikosti se brambory krájí na čtvrtky nebo plátky. Poté nakrájené brambory vložíme do patřičně velké nahřáté mísy, přidáme cibuli a dresink a jemně promícháme.

Přikryjeme pokličkou a necháme dresink louhovat asi 30 minut. Je na vás, jestli budete salát podívat teplý, nebo odpovídající pokojové teplotě. Já dávám přednost salátu pokojové teploty.



Přeji všem krásné svátky a povedenou štědrovečerní večeři, kde budou v hlavní roli rozsvícené oči dětí, rodinná pohoda a společné pohodové posezení.