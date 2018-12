‚Bramborový salát je jako svíčková. Co domácnost, to originál.‘ Podívejte se na recept a triky šéfkuchaře

„Bramborový salát je jako svíčková. Co domácnost, to originál,“ říká pro Český rozhlas Region šéfkuchař David Korecký. Na přípravu vánočního salátu byste si měli vyčlenit tři dny, začít byste proto měli už 22. prosince.

Ingredience

600 g salátových brambor

3 vejce

3 lžíce majonézy

150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

2 lžíce plnotučné hořčice

1 středně velká cibule

5 kyselých nakládaných okurek

lák z okurek

hrst hrášku

sůl

pepř

22. prosince

Uvaříme si brambory bez soli ve slupce do poloměkka, aby při krájení držely dobře tvar a nerozpadaly se. Poté si do poloměkka uvaříme i kořenovou zeleninu. A obojí necháme zchladnout do druhého dne.

23. prosince

Brambory zbavíme slupky a nakrájíme buď nožem na malé kostičky, nebo použijeme protlačovátko na brambory. Kořenovou zeleninu nakrájíme na stejně velké kostičky jako brambory. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno, podobně i kyselé okurky.

Šéfkuchař David Korecký Nikdy by nepřevzal a nepoužil špatnou surovinu. Šéfuje kuchyni v pražské restauraci Konírna. Věnuje se české kuchyni a vyhlášené jsou jeho zadělávané dršťky. Sám nemá nejoblíbenější restauraci, spíš chodí do různých typů podniků a zkouší rád nové věci.

Pak všechny nachystané ingredience smícháme dohromady a dochutíme solí, pepřem a lákem z okurek.

Majonézy dáváme opravdu raději málo, aby salát nepřipomínal spíš pomazánku. Chceme-li, aby nebyl salát tak tučný, pomáhá, když jsou brambory i zelenina na větší kousky. Pak není třeba tolik majonézy na obalení.

Je třeba v míse míchat salát odspodu, abychom uvařenou zeleninu a brambory nerozmačkali. Po smíchání a dochucení necháme v lednici odležet do Štědrého dne.

24. prosince

Na Štědrý den salát znovu ochutnáme a případně definitivně dochutíme. Přes noc si totiž mohly brambory vzít hodně vlhkosti z láku i majonézy a také soli. Proto je třeba zvlhčit salát přidáním trošky majonézy, zakápnout lákem z okurek nebo dosolit.

Salát vám vydrží asi pět dní, pokud ho budete uchovávat v chladu a temnu. V případě, že chcete salát konzumovat i po Štědrém dni, cibuli spařte předtím, než ji dáte do salátu. Nebude pak tak rychle v salátu kvasit, měnit jeho chuť a nadýmat.

Tipy na dochucení i dresink

Kulinář Petr Stupka pak radí, jak nejlépe ochutit vánoční bramborový salát. „Očištěnou kořenovou zeleninu vařím v trochu osolené vodě. Potom si tento vývar nechám, přidám do něj trochu nálevu z okurek, malinko soli, cukru a ocet. A vše vařím dohromady,“ popisuje pro Český rozhlas České Budějovice.

Tip od autora nejlepšího vánočního salátu roku 2017: vařte brambory v solném roztoku i dvě hodiny Číst článek

„Vařím to tak dlouho až mi z vývaru, kterého může být na začátku i půllitr, zbyde zhruba deci. Je to takový sladkokyselý superkoncentrát, který je hodně sladkokyselý. Má to dokonalou chuť, a to je základní fígl na ochucení salátu,“ dodává.

A kulinář přidává ještě tip na ochucovací dresink do salátu. „Dalším fíglem je, že jemně nakrájenou cibuli osolím, přidám do ní trochu oleje a promíchávám ji tak dlouho, až změkne, pustí šťávu a přestane být štiplavá. Potom tuto cibuli vmíchám do zálivky, přidám tam majonézu, všechno promíchám. A mám ochucovací dresink,“ přibližuje kulinář.

A dále upozorňuje, že u bílého jogurtu si musíte dát pozor na syrovátku. „Bílý jogurt vám může pustit vodu, tedy syrovátku. Jogurt proto dopředu nechám v sítku v plátýnku. A voda z něj vyteče. Stane se z něj zahuštění jogurt řeckého typu. Do toho pak snadno zašleháte panenský olivový olej, trochu octa, sůl, případně malinko hořčice. A máte jogurtovou majonézu,“ uzavírá Stupka sérii tipů a triků.

Tradice z roku 1924

„Slovo salát není české, ale počeštěné. Svým původem je románské,“ přibližuje pro Český rozhlas Dvojka vznik slova jazykovědec Karel Oliva.

Cukroví, které psalo anglické dějiny. Vánoční koláčky mince pie, prokleté a milované Číst článek

Recept na bramborový salát pak podle něj není český vynález, pochází prý původně z Německa, přestože patří na český štědrovečerní stůl. „Nepatří tam, ale tradice štědrovečerního bramborového salátu není dokonce ani 100letá,“ doplňuje Oliva.

V kuchařkách známé Magdaleny Dobromily Rettigové podle něj sice najdeme recept na míchaný salát zemčatový, ale to je prý jen vzdálený bratranec toho, na kterém si v dnešní době o Štědrém večeru pochutnáváme. Podobně je to podle Olivy ve všech kuchařských knihách 19. století.

„Štědrovečerní kombinace smaženého kapra s bramborovým salátem se datuje až k roku 1924, kdy se začala zabydlovat na stolech bohatých měšťanských rodin,“ uzavírá Oliva.