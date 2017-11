Brokolice, pohanková kaše nebo salát. Zlepšilo se školní stravování?

Jedna posluchačka mi napsala, že děti imitují rodiče. Pokud si otec objedná steak a maminka smažený sýr, proč by dítě mělo mít chuť na dušenou brokolici s pohankovou kaší?

Já ovšem znám také české děti, co od malička jedí mušle a krevety, protože jejich rodiče je to prostě naučili. Na druhé straně chápu, že ryba plná kostí nepotěší ani nejodolnějšího nimrala! Co vlastně mají děti doopravdy nejraději na talíři? Těstoviny s kečupem? Hranolky? Jahodové knedlíky s cukrem a tvarohem?

Obecně mám dojem, že v restauracích schází malé dětské porce a vůbec kreativita v meníčku. Poloviční polévka se nenabízí, malé porce jen někde. A to vůbec nemluvím o školním stravování, které je, bohužel, chuťově i výživově spíše katastrofální.

O to víc fandím projektům, jako je třeba Skutečně zdravá škola – program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Tihle nadšenci již mnoho let usilují o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká.

Do programu se zapojilo na 300 mateřských, základních i středních škol. Vůbec si nedokážu představit, jak to v tom fofru vlastně zvládnou? Protože nejjednodušší je přece objednat si tisíc porcí předvařených či hluboce zmražených pokrmů, které pak ve školních jídelnách kuchařky pouze přihřejí v mikrovlnce nebo nějak lehce dodělají, posypou petrželkou, aby to vypadlo čerstvě.

Suroviny od místních pěstitelů

Můžou pak klidně zapomenout, jak se krájí cibule! Zdravé stravování, přiznejme si, to není vůbec žádná procházka růžovým sadem. Školní jídelny těch nejlepších musí prokázat, že minimálně 50 % nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od místních pěstitelů a chovatelů nebo ze sousedního kraje.

5 % všech surovin musí být z ekologických farem. Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů. Nápoje jsou neslazené. Děti a žáci mají možnost si s pedagogy vyzkoušet přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny, které si vypěstovaly na školní zahradě a také navštěvují okolní farmy, aby viděly, jak se kydá hnůj. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky. Žádná legrace!

A představte si, že to jde. Že i v dnešní době, kdy fast foody válcují konkurenci, kdy je třeba vařit úsporně, jde to! Když se ovšem chce! A tady právě mohou hodně pomoci rodiče, které jsem zmiňoval na začátku, ukázat svým dětem, co jedí oni a pomoci školám to všechno dobré dotáhnout do konce. Věřte, že když dítě konzumuje správné věci, je klidné, spokojené, dobře se vyvíjí a hlavně má nejlepší předpoklady být i zdravé!