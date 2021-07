Připravte si pravé burrito. Ale které je to pravé? Mexičan aby se v tom vyznal

V roce 1910 vypukla v Mexiku revoluce. Jak se na danou dobu slušelo, byla levicová a nepřehledná. Intriky, likvidace vůdců, uzavírání a porušování dohod, tvrdá opozice a nejistý výsledek. To vše nedalo mnohým mexickým mužům spát, ale Juan Méndez, pouliční prodejce jídla z Chihuahua na severu Mexika, měl svých starostí nad hlavu. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 9:58 31. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Balík na oslových zádech měl podobný tvar jako plněná placka, a tak se zrodilo burrito (ze španelštiny malý oslík) | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jídlo, které prodával, přivážel na trh už vychladlé. Potřeboval ho však udržet teplé, a tak ho napadlo zabalit připravenou směs do tortilly. Zafungovalo to a na světě byla mexická pochoutka s názvem burrito.

Pochyby o původu burrita

Nerada bych ubírala Juanovi na slávě, ale vznik burrita asi nebude tak přímočarý. Další zaručená informace o jeho vzniku pochází ze státu Sonora, kde prý burrito zaručeně vzniklo. Teplá masová směs klasických mexických pochoutek se balila do placek kvůli jednodušší přepravě již dříve. Jídlo se uložilo do vaku a naložilo na oslíka a první bio food track byl na světě. Balík na oslových zádech měl podobný tvar jako plněná placka, a tak se zrodilo burrito (ze španělštiny „malý oslík“). Ale stále panuje dost nejistot, s oslím batohem to prý nemá souvislost, název jídlo obdrželo díky podobě s oslím uchem.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Mexičan aby se v tom vyznal!

Ovšem o slovo se hlásí i pouliční prodavač Ciudad Juárez. Ten do moučných placek balil svačinky pro děti. Psala se čtyřicátá léta minulého století a prodavač byl dost populární, ale zákazníků si moc nevážil. Na malé školáky se díval s despektem a říkal jim burritos, tedy „malí oslíci“.

Poslední teorií vzniku je ta má, že to bylo všechno úplně jinak a podstatně dřív, ale mé sympatie má první verze z dob společenských změn.

Faktem je, že plněná placka z dob revoluce se dostala do Spojených států a způsobila tam také revoluci, ovšem v gastronomii. Dnes najdete malé i obrovské food trucky skoro na každé ulici amerických měst a burrita se v nich plní všemi možnými pochoutkami.

Pár informací pro upřesnění

Jenom pro jistotu si dovolím ještě pár informací. Placka (tortilla), do které se balí burrito, je z pšeničné mouky a náplň je bohatá a rozmanitá. Je to jídlo, které má nasytit. Taco je v překladu lehké občerstvení a má zpravidla jednoduchou náplň, např. jeden druh masa, a balí se do přeložené placky z kukuřičné mouky.

Ještě drobné doplnění, aby to nebylo tak jednoduché. Do hry vstupuje i quesadilla. Je to vlastně přeložená tortilla, doplněná směsí jako burrito, podpořená pořádnou porcí sýra a zapečená na pánvi. Typickou podobu a chuť jí dodává zakysaná smetana, salsa a guacamole coby příloha. Rozmanitost náplní a příloh je opět na kuchaři a na své si přijdou jak milovníci masových směsí, tak vegetariáni. V současné době má zásadní vliv na obsah směsi v burritu především americká kuchyně, která si tohle jídlo víceméně přivlastnila.

Okurková sezona na talíři, uvařte si výbornou letní polévku Číst článek

Zmiňovala jsem nekonečnou možnost přísad, ale problémů jsem nastolila už tolik, že se pokusím alespoň do náplně vnést nějaký pořádek.

Klasičtější náplň burrita by měla obsahovat fazole, sýr, salsu, rýži, maso, kukuřici, zakysanou smetanu, salát, krájené papriky, guacamole a ještě… raději dost. Prostě rezignuji konstatováním, že v tom zase takový pořádek neudělám, protože roli hrají regiony, kde se pochoutka připravuje, pro koho se připravuje, za jakým účelem a kdy. Pro představu to však jistě postačuje.

Trochu pozornosti si ještě zaslouží masová směs, která může být z kuřecího, hovězího nebo vepřového masa, které je orestované, případně grilované, a právě k přípravě na grilu se letní čas přímo nabízí.

Klasická náplň burrita obsahuje rýži, maso, sýr, fazole, salsu a zakysanou smetanu | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pokud je někdo hloubavější a tyto základní informace jsou pro něj moc povrchní, může se ještě pustit do hledání rozdílů mezi Fajita, Chimichanga, Enchilada, Taquito, vzpomínané Burrito, Taco, Quesadilla, Mulitou a já slibuji, že končím.

Proč si kazit léto takovým zmatkem.

Jdeme na věc

Vzhledem k neutuchajícímu hladu mé mužské části rodiny jsem musela opustit myšlenku připravit lehké taco, ale nasytit je burritem. Velké placky jsou běžně k prodeji, tím ušetříme spoustu práce a času. Musím podotknout, že jsou dostačující a dobré. Balení také není až tak problém, pokud si nejste jisti skoukněte na internetu, jen nakonec ještě ubalené burrito dejte na horkou pánev zabaleným okrajem dolů, krásně se vám uzavře.

Náplň se rozprostře jen na polovinu tortilly, aby se burrito dalo správně zabalit | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Burrito s kuřecí náplní

Ingredience (pro 4 burrita):

2 rajčata

1/4 ledového salátu

1 balení kuřecích prsíček 3 ks

1 chilli paprička

4 stroužky česneku

hrst čerstvého koriandru

2 limetky

tabasco

100 g nastrouhaného sýra čedar

1/2 šálku zakysané smetany

černé fazole nebo kidney beans v konzervě

2 lžičky chilli prášku

1 lžička chilli vloček - flakes

2 lžičky mletého římského kmínu

3 velké lžíce majonézy

šálek rýže long grain

4 velké placky na tortillu z mouky

Postup:

Nejdříve podle návodu uvařte rýži. Do uvařené rýže vmíchejte šťávu a kůru z jedné limetky. Přidejte sůl a do rýže lehce přidejte 3/4 hrsti nasekaného koriandru, dejte stranou.

Burrito balíme od sebe tak, ze nejdříve oběma rukama překládáme okraje tortilly do středu a palci rolujeme okraj od sebe | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Fazole slijte, trochu propláchněte a dejte do misky. Oloupané a na tenké plátky nakrájené stroužky česneku dejte do malého kastrůlku spolu s jednou lžící oleje, přidejte na plátky nakrájenou chilli papričku, zahřejte a promíchejte. Zahřívejte, dokud česnek nezačne vonět. Poté přidejte fazole, vše promíchejte, zahřejte do bodu varu a dejte stranou.

Nakrájejte rajčata na kostičky, smíchejte s tenkými plátky salátu a promíchejte. Do misky dejte tři lžíce majonézy, chilli prášek a vločky a kůru a šťávu z jedné limetky, okořeňte solí a pepřem a vše smíchejte v marinádu. Prsní řízky z kuřete rozřízněte horizontálně vejpůl, abyste získali více tenčích plátků, dejte je do ochucené majonézy a maso v ní obalte. Ihned položte na horkou pánev a na střední teplotě osmahněte, maso musí být propečené. Poté osmažené kuře nakrájejte na kostičky a dejte stranou.

Burrito balíme od sebe tak, ze nejdříve oběma rukama překládáme okraje tortilly do středu a palci rolujeme okraj od sebe | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Do náplně je možné přidat i jiné suroviny jako avokádo či libovolná zelenina, též hovězí steak. Nyní na velké pánvi zahřejte pšeničné placky asi na 20 sekund na obou stranách, aby byly pružnější a lehce se zahřály, nesmí být horké. Poté plňte placky ingrediencemi:

Tortillu před balením mírně nahřejeme na pánvi, bude elastičtější a lépe se bude burrito balit | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Začněte jednou malou lžící zakysané smetany a rozetřete ji po tortille, ale jen do poloviny tortily z vaší strany, pokračujte fazolemi s rýží, navrch dejte kuře, zakápněte tabascem, přidejte salát s rajčetem a nakonec sýr. Celá směs musí být na tortille jen do poloviny placky.

Nyní vše zabalte tak, že nejdříve oběma rukama zabalíte strany tortily, palci držte a postupně rolujte okraj tortilly z vaší strany a dále rolujete burrito jako obálku, strany tortilly stále balte dostředu. Celou tortillu zabalte pevněji a lehce zmáčkněte. Na suchou pánev rozpálenou na vyšší teplotu položte tortillu tou stranou, kde jste ukončili balení, aby se tortilla teplem zatáhla. Po chvilce obraťte na druhou stranu a na chvilku zahřejte. Doporučuji i zabalení do alobalu, takto se i často servíruje, což udrží teplotu a poté tortilla lépe chutná.

Ještě před podáváním se burrito zahřeje na pánvi, aby se uzavřelo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas